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У Володимирі Міноборони хоче збудувати військовий гуртожиток – люди проти

У Володимирі Міноборони хоче збудувати військовий гуртожиток – люди проти
У Володимирі Міноборони хоче збудувати гуртожиток для військових у сквері поруч з Юрієвською церквою, де почали зрізати дерева. Мешканці прилеглих будинків виступають проти будівництва.

Ситуацію з вирізуванням дерев у військовому містечку на брифінгу мера міста зі ЗМІ, який відбувся вчора, 6 серпня, попросила прокоментувати газета "Слово правди", - йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.

"Хто не працює, того не критикують. У військовому містечку земля залишилась на балансі Міністерства оборони – це територія квартирно-експлуатаційного управління, якою воно розпоряджається. Відтак, благоустрій території військового містечка – це право і обов’язок КЕУ нашого регіону. Попередньо підрядна організація попросила біля гуртожитку зрізати 8 дерев, надала нам відповідні документи, а мої помічники підготували розпорядження.

Вчора працівники міської ради зустрілися з людьми – вони просять не допустити будівництва нового гуртожитку у сквері. Вже сьогодні представники КЕУ вивчатимуть, куди можна перенести це будівництво", - розповів Петро Саганюк.

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Теги: військовий гуртожиток, люди проти, Володимир-Волинський
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