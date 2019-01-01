У Володимирі Міноборони хоче збудувати військовий гуртожиток – люди проти





Ситуацію з вирізуванням дерев у військовому містечку на брифінгу мера міста зі ЗМІ, який відбувся вчора, 6 серпня, попросила прокоментувати газета "Слово правди", - йдеться на сайті



"Хто не працює, того не критикують. У військовому містечку земля залишилась на балансі Міністерства оборони – це територія квартирно-експлуатаційного управління, якою воно розпоряджається. Відтак, благоустрій території військового містечка – це право і обов’язок КЕУ нашого регіону. Попередньо підрядна організація попросила біля гуртожитку зрізати 8 дерев, надала нам відповідні документи, а мої помічники підготували розпорядження.



Вчора працівники міської ради зустрілися з людьми – вони просять не допустити будівництва нового гуртожитку у сквері. Вже сьогодні представники КЕУ вивчатимуть, куди можна перенести це будівництво", - розповів Петро Саганюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі Міноборони хоче збудувати гуртожиток для військових у сквері поруч з Юрієвською церквою, де почали зрізати дерева. Мешканці прилеглих будинків виступають проти будівництва.Ситуацію з вирізуванням дерев у військовому містечку на брифінгу мера міста зі ЗМІ, який відбувся вчора, 6 серпня, попросила прокоментувати газета "Слово правди", - йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради. "Хто не працює, того не критикують. У військовому містечку земля залишилась на балансі Міністерства оборони – це територія квартирно-експлуатаційного управління, якою воно розпоряджається. Відтак, благоустрій території військового містечка – це право і обов’язок КЕУ нашого регіону. Попередньо підрядна організація попросила біля гуртожитку зрізати 8 дерев, надала нам відповідні документи, а мої помічники підготували розпорядження.Вчора працівники міської ради зустрілися з людьми – вони просять не допустити будівництва нового гуртожитку у сквері. Вже сьогодні представники КЕУ вивчатимуть, куди можна перенести це будівництво", - розповів Петро Саганюк.

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