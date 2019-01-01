Чоловік випадково купив картину Рембрандта за 500 євро: реальна вартість – 30 мільйонів





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Близько десяти років тому бельгієць відпочивав в пабі, де зустрів людину, яка загрузла у боргах. Чоловік вирішив допомогти бідоласі і купив у нього "дешеву" картину за 500 євро.



Пізніше друзі бельгійця наполягли, щоб той здав полотно на експертизу. Виявилося, що картина є оригіналом Портрета Ісуса пензля Рембрандта. Роботу оцінили в 30 мільйонів євро.



Чоловік вирішив продати полотно, а отримані за нього гроші інвестувати в свій улюблений футбольний клуб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель бельгійського Льєжа випадково придбав оригінал картини Рембрандта в 60 тисяч разів дешевше від реальної ціни.Про це повідомляє Корреспондент з посланням на газета The Brussels Times.Близько десяти років тому бельгієць відпочивав в пабі, де зустрів людину, яка загрузла у боргах. Чоловік вирішив допомогти бідоласі і купив у нього "дешеву" картину за 500 євро.Пізніше друзі бельгійця наполягли, щоб той здав полотно на експертизу. Виявилося, що картина є оригіналом Портрета Ісуса пензля Рембрандта. Роботу оцінили в 30 мільйонів євро.Чоловік вирішив продати полотно, а отримані за нього гроші інвестувати в свій улюблений футбольний клуб.

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