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Чоловік випадково купив картину Рембрандта за 500 євро: реальна вартість – 30 мільйонів

Чоловік випадково купив картину Рембрандта за 500 євро: реальна вартість – 30 мільйонів
Житель бельгійського Льєжа випадково придбав оригінал картини Рембрандта в 60 тисяч разів дешевше від реальної ціни.

Про це повідомляє Корреспондент з посланням на газета The Brussels Times.

Близько десяти років тому бельгієць відпочивав в пабі, де зустрів людину, яка загрузла у боргах. Чоловік вирішив допомогти бідоласі і купив у нього "дешеву" картину за 500 євро.

Пізніше друзі бельгійця наполягли, щоб той здав полотно на експертизу. Виявилося, що картина є оригіналом Портрета Ісуса пензля Рембрандта. Роботу оцінили в 30 мільйонів євро.

Чоловік вирішив продати полотно, а отримані за нього гроші інвестувати в свій улюблений футбольний клуб.

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Теги: картина, Рембрандт
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