Відома велогонщиця з Луцька опублікувала чуттєві фото з Кубку світу





27-річна лучанка Яна Беломоїна зупинилася за крок від п'єдесталу, поступившись лише 28 секунд бронзовій призерці Джені Рісведс. Перемогу здобула француженка Полін Ферран Прево, другою стала Йоланда Нефф, - пише



Луцька велосипедистка поділилася світлинами зі змагань і зауважила, що почуває себе погано – в неї болить горло, тож вона пропустить п'ятничний шорт-трек.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Валь ді Соле (Італія) пройшов п'ятий етап Кубку світу-2019 з маунтинбайку в дисципліні «крос-кантрі».27-річна лучанказупинилася за крок від п'єдесталу, поступившись лише 28 секунд бронзовій призерці. Перемогу здобула француженка, другою стала, - пише Таблоїд Волині Луцька велосипедистка поділилася світлинами зі змагань і зауважила, що почуває себе погано – в неї болить горло, тож вона пропустить п'ятничний шорт-трек.

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