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Відома велогонщиця з Луцька опублікувала чуттєві фото з Кубку світу

Відома велогонщиця з Луцька опублікувала чуттєві фото з Кубку світу
У Валь ді Соле (Італія) пройшов п'ятий етап Кубку світу-2019 з маунтинбайку в дисципліні «крос-кантрі».

27-річна лучанка Яна Беломоїна зупинилася за крок від п'єдесталу, поступившись лише 28 секунд бронзовій призерці Джені Рісведс. Перемогу здобула француженка Полін Ферран Прево, другою стала Йоланда Нефф, - пише Таблоїд Волині.

Луцька велосипедистка поділилася світлинами зі змагань і зауважила, що почуває себе погано – в неї болить горло, тож вона пропустить п'ятничний шорт-трек.

Відома велогонщиця з Луцька опублікувала чуттєві фото з Кубку світу
Відома велогонщиця з Луцька опублікувала чуттєві фото з Кубку світу
Відома велогонщиця з Луцька опублікувала чуттєві фото з Кубку світу
Відома велогонщиця з Луцька опублікувала чуттєві фото з Кубку світу
Відома велогонщиця з Луцька опублікувала чуттєві фото з Кубку світу
Відома велогонщиця з Луцька опублікувала чуттєві фото з Кубку світу
Відома велогонщиця з Луцька опублікувала чуттєві фото з Кубку світу

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Теги: Яна Беломоїна
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