Відома велогонщиця з Луцька опублікувала чуттєві фото з Кубку світу
Сьогодні, 17:40
У Валь ді Соле (Італія) пройшов п'ятий етап Кубку світу-2019 з маунтинбайку в дисципліні «крос-кантрі».
27-річна лучанка Яна Беломоїна зупинилася за крок від п'єдесталу, поступившись лише 28 секунд бронзовій призерці Джені Рісведс. Перемогу здобула француженка Полін Ферран Прево, другою стала Йоланда Нефф, - пише Таблоїд Волині.
Луцька велосипедистка поділилася світлинами зі змагань і зауважила, що почуває себе погано – в неї болить горло, тож вона пропустить п'ятничний шорт-трек.
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27-річна лучанка Яна Беломоїна зупинилася за крок від п'єдесталу, поступившись лише 28 секунд бронзовій призерці Джені Рісведс. Перемогу здобула француженка Полін Ферран Прево, другою стала Йоланда Нефф, - пише Таблоїд Волині.
Луцька велосипедистка поділилася світлинами зі змагань і зауважила, що почуває себе погано – в неї болить горло, тож вона пропустить п'ятничний шорт-трек.
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