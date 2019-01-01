Ковель – один із найпотужніших центрів іконописання 17 століття. РЕТРОСВІТЛИНИ





Ретросвітлини можна переглянути Тетяни Яцечко-Блаженко у Facebook.



"Волинські ікони XVII ст. можуть розповісти багато про тогочасну моду, зачіски, архітектуру. До речі, один із найпотужніших центрів іконописання був біля Ковеля", - йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували світлини волинських ікон 17 століття.Ретросвітлини можна переглянути на сторінці дослідниці у Facebook."Волинські ікони XVII ст. можуть розповісти багато про тогочасну моду, зачіски, архітектуру. До речі, один із найпотужніших центрів іконописання був біля Ковеля", - йдеться у дописі.

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