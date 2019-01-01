Ковель – один із найпотужніших центрів іконописання 17 століття. РЕТРОСВІТЛИНИ
Сьогодні, 19:46
У мережі опублікували світлини волинських ікон 17 століття.
Ретросвітлини можна переглянути на сторінці дослідниці Тетяни Яцечко-Блаженко у Facebook.
"Волинські ікони XVII ст. можуть розповісти багато про тогочасну моду, зачіски, архітектуру. До речі, один із найпотужніших центрів іконописання був біля Ковеля", - йдеться у дописі.
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Ретросвітлини можна переглянути на сторінці дослідниці Тетяни Яцечко-Блаженко у Facebook.
"Волинські ікони XVII ст. можуть розповісти багато про тогочасну моду, зачіски, архітектуру. До речі, один із найпотужніших центрів іконописання був біля Ковеля", - йдеться у дописі.
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