Посадовцю Держекоінспекції, якого зловили на хабарі у Луцьку, оголосили про підозру
Сьогодні, 17:51
Слідчі оголосили про підозру в одержанні неправомірної вигоди посадовцю Держекоінспекції області.
Нагадаємо, що 6 серпня, правооохоронці затримали посадовця в одному із закладів харчування у Луцьку на отриманні хабара, - пише ГУНП у Волинській області.
Правопорушник отримав гроші від двох підприємців, 3 тисячі доларів США та 50 тисяч грн. за вирішення питання щодо отримання необхідних дозволів.
Посадовця затримали в порядку ст.208 КПК України та оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Триває слідство.
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Нагадаємо, що 6 серпня, правооохоронці затримали посадовця в одному із закладів харчування у Луцьку на отриманні хабара, - пише ГУНП у Волинській області.
Правопорушник отримав гроші від двох підприємців, 3 тисячі доларів США та 50 тисяч грн. за вирішення питання щодо отримання необхідних дозволів.
Посадовця затримали в порядку ст.208 КПК України та оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Триває слідство.
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