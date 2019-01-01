Посадовцю Держекоінспекції, якого зловили на хабарі у Луцьку, оголосили про підозру





Нагадаємо, що 6 серпня,



Правопорушник отримав гроші від двох підприємців, 3 тисячі доларів США та 50 тисяч грн. за вирішення питання щодо отримання необхідних дозволів.



Посадовця затримали в порядку ст.208 КПК України та оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.



Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.



Триває слідство.







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