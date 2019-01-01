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Посадовцю Держекоінспекції, якого зловили на хабарі у Луцьку, оголосили про підозру

Посадовцю Держекоінспекції, якого зловили на хабарі у Луцьку, оголосили про підозру
Слідчі оголосили про підозру в одержанні неправомірної вигоди посадовцю Держекоінспекції області.

Нагадаємо, що 6 серпня, правооохоронці затримали посадовця в одному із закладів харчування у Луцьку на отриманні хабара, - пише ГУНП у Волинській області.

Правопорушник отримав гроші від двох підприємців, 3 тисячі доларів США та 50 тисяч грн. за вирішення питання щодо отримання необхідних дозволів.

Посадовця затримали в порядку ст.208 КПК України та оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Триває слідство.

Посадовцю Держекоінспекції, якого зловили на хабарі у Луцьку, оголосили про підозру
Посадовцю Держекоінспекції, якого зловили на хабарі у Луцьку, оголосили про підозру
Посадовцю Держекоінспекції, якого зловили на хабарі у Луцьку, оголосили про підозру


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Теги: Волинь, Луцьк, кримінал, хабар, посадовець
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