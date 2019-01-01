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Подолали тисячі кілометрів: аргентинці з українським корінням знайшли родину на Волині. ВІДЕО

Подолали тисячі кілометрів: аргентинці з українським корінням знайшли родину на Волині. ВІДЕО
Вчора, 6 серпня, родина Бугайчуків і Макарчуків з Маневицького району зустрічала гостей з Аргентини.

Вони вперше познайомились зі своїми родичами, - повідомляє UA: Волинь.

Так, майже 100 років тому до цієї країни виїхали їхні прадіди, 6 аргентинців шукали українське коріння роками.

Цими днями подолали 30 годин дороги, щоб побачитись із ріднею.

Повідомляють, зустрілися родичі у селі Карасин Маневицького району.

Детальніше - у відео.


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Теги: відео, родичі з Аргентини, Маневицький район
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