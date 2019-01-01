Подолали тисячі кілометрів: аргентинці з українським корінням знайшли родину на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 18:21
Вчора, 6 серпня, родина Бугайчуків і Макарчуків з Маневицького району зустрічала гостей з Аргентини.
Вони вперше познайомились зі своїми родичами, - повідомляє UA: Волинь.
Так, майже 100 років тому до цієї країни виїхали їхні прадіди, 6 аргентинців шукали українське коріння роками.
Цими днями подолали 30 годин дороги, щоб побачитись із ріднею.
Повідомляють, зустрілися родичі у селі Карасин Маневицького району.
Детальніше - у відео.
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Вони вперше познайомились зі своїми родичами, - повідомляє UA: Волинь.
Так, майже 100 років тому до цієї країни виїхали їхні прадіди, 6 аргентинців шукали українське коріння роками.
Цими днями подолали 30 годин дороги, щоб побачитись із ріднею.
Повідомляють, зустрілися родичі у селі Карасин Маневицького району.
Детальніше - у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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