Подолали тисячі кілометрів: аргентинці з українським корінням знайшли родину на Волині. ВІДЕО

Бугайчуків і Макарчуків з Маневицького району зустрічала гостей з Аргентини.



Вони вперше познайомились зі своїми родичами, - повідомляє



Так, майже 100 років тому до цієї країни виїхали їхні прадіди, 6 аргентинців шукали українське коріння роками.



Цими днями подолали 30 годин дороги, щоб побачитись із ріднею.



Повідомляють, зустрілися родичі у селі Карасин Маневицького району.



Детальніше - у відео.





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