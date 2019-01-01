Розкажуть, яким буде оновлений Театральний майдан. ВІДЕО

Театральний майдан – головна площа та обличчя Луцька. Тут відбуваються головні громадські та культурні події міста.Як він виглядатиме після реконструкції та чи буде комфортним для лучан? Чи вирішиться питання громадської вбиральні та яка подальша доля багатостраждального фонтану?Як зміниться центральна частина Луцька дивіться у четвер, 8 серпня, о 20:00 в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу Протилежний Погляд LIVE на «12» телеканалі.Гості програми:– перший заступник луцького міського голови,– начальник управління містобудування та архітектури міста Луцька,– заслужений архітектор України, дійсний член Української академії архітектури та– луцький міський голова 2006-2010 років.«Долучайтесь до ефіру, пишіть свої питання у коментарях під час прямої трансляції на сторінці програми у Фейсбук!» – йдеться у повідомленні.