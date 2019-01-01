вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розкажуть, яким буде оновлений Театральний майдан. ВІДЕО

Розкажуть, яким буде оновлений Театральний майдан. ВІДЕО
Театральний майдан – головна площа та обличчя Луцька. Тут відбуваються головні громадські та культурні події міста.

Як він виглядатиме після реконструкції та чи буде комфортним для лучан? Чи вирішиться питання громадської вбиральні та яка подальша доля багатостраждального фонтану?

Як зміниться центральна частина Луцька дивіться у четвер, 8 серпня, о 20:00 в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу Протилежний Погляд LIVE на «12» телеканалі.

Гості програми: Григорій Недопад – перший заступник луцького міського голови, Веніамін Туз – начальник управління містобудування та архітектури міста Луцька, Юрій Казмірук – заслужений архітектор України, дійсний член Української академії архітектури та Богдан Шиба – луцький міський голова 2006-2010 років.

«Долучайтесь до ефіру, пишіть свої питання у коментарях під час прямої трансляції на сторінці програми у Фейсбук!» – йдеться у повідомленні.

Розкажуть, яким буде оновлений Театральний майдан. ВІДЕО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Протилежний погляд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ще ШИБУ залучіть! Ото місто гаВнішати почне! Досить тринькати кошти на мішуру! Доробити існуючий фонтан, а майдан - і так в нормальному стані! Міст на Шевченка краще поремонтуйте, розтратники!
Відповісти
Вже і Недопада сюди запрошують,помирилося кодло
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі відбудеться флешмоб до Дня Незалежності України
Сьогодні, 20:17
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 8 серпня.
Сьогодні, 20:04
Розкажуть, яким буде оновлений Театральний майдан. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
Ковель – один із найпотужніших центрів іконописання 17 століття. РЕТРОСВІТЛИНИ
Сьогодні, 19:46
На фестиваль до Луцька з'їдуться дизайнери із 8 країн світу
Сьогодні, 19:30
Схожі новини
На ток-шоу «Протилежний Погляд» шукатимуть порятунок для Світязю. АНОНС На ток-шоу «Протилежний Погляд» шукатимуть порятунок для Світязю. АНОНС
31 липень, 20:00
Що волиняни очікують від нової Верховної Ради. НАЖИВО Що волиняни очікують від нової Верховної Ради. НАЖИВО
25 липень, 20:51
Чого волиняни очікують від нової Верховної Ради. АНОНС. ВІДЕО Чого волиняни очікують від нової Верховної Ради. АНОНС. ВІДЕО
24 липень, 20:00
На ток-шоу обговорять проблему смороду у Луцьку. ВІДЕО На ток-шоу обговорять проблему смороду у Луцьку. ВІДЕО
17 липень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Негода повалила дерева у місті на Волині. ФОТО
Сьогодні, 21:16
 0
Хліб на Волині може подорожчати
Сьогодні, 20:55
 0
У селі на Волині амбулаторію будують за 6 мільйонів гривень. ФОТО
Сьогодні, 20:37
 0
У Ковелі відбудеться флешмоб до Дня Незалежності України
Сьогодні, 20:17
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 8 серпня.
Сьогодні, 20:04
 0
Медіа
відео
1/8
﻿