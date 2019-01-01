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У селі на Волині амбулаторію будують за 6 мільйонів гривень. ФОТО

У селі на Волині амбулаторію будують за 6 мільйонів гривень. ФОТО
У Бірках Любешівського району продовжуються роботи з будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

Будівництво проводиться за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, - йдеться на сайті Любешівської ОТГ.

Кошторисна вартість об’єкта становить більше 6 мільйони гривень, з них 10 % - співфінансування за кошти селищного бюджету.

Замовником будівництва є Департамент регіонального розвитку та ЖКГ Волинської ОДА, виконання робіт здійснює ТзОВ «Бетон Брук Сервіс» міста Луцьк.

Наразі роботи зроблені під перекриття.

Нагадаємо, що в області продовжують будівництво 15-ти амбулаторій ЗПСМ за кошти субвенції з державного бюджету на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості.
У селі на Волині амбулаторію будують за 6 мільйонів гривень. ФОТО
У селі на Волині амбулаторію будують за 6 мільйонів гривень. ФОТО

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Теги: новий амбулаторій, Любешівська ОТГ
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