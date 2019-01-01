У селі на Волині амбулаторію будують за 6 мільйонів гривень. ФОТО





Будівництво проводиться за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, - йдеться на сайті



Кошторисна вартість об’єкта становить більше 6 мільйони гривень, з них 10 % - співфінансування за кошти селищного бюджету.



Замовником будівництва є Департамент регіонального розвитку та ЖКГ Волинської ОДА, виконання робіт здійснює ТзОВ «Бетон Брук Сервіс» міста Луцьк.



Наразі роботи зроблені під перекриття.



Нагадаємо, що в області продовжують будівництво 15-ти амбулаторій ЗПСМ за кошти субвенції з державного бюджету на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості.



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