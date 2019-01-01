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Негода повалила дерева у місті на Волині. ФОТО

Негода повалила дерева у місті на Волині. ФОТО
Негода, яка пронеслася Волинню, наробила шкоди у одному з міст області.

Зокрема, від зливи та сильних поривів вітру постраждав Ковель, - йдеться у повідомленні на сторінці КовельOnline у Facebook.

Підписники спільноти публікують фото з наслідками негоди. Так, постраждали дерева на Набережній та в районі школи №1 міста залісничників.

Негода повалила дерева у місті на Волині. ФОТО
Негода повалила дерева у місті на Волині. ФОТО
Негода повалила дерева у місті на Волині. ФОТО
Негода повалила дерева у місті на Волині. ФОТО
Негода повалила дерева у місті на Волині. ФОТО

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Теги: Квоель, Волинь, негода
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