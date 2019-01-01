Негода повалила дерева у місті на Волині. ФОТО





Зокрема, від зливи та сильних поривів вітру постраждав Ковель, - йдеться у повідомленні на сторінці КовельOnline у Facebook.



Підписники спільноти публікують фото з наслідками негоди. Так, постраждали дерева на Набережній та в районі школи №1 міста залісничників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Негода, яка пронеслася Волинню, наробила шкоди у одному з міст області.Зокрема, від зливи та сильних поривів вітру постраждав Ковель, - йдеться у повідомленні на сторінці КовельOnline у Facebook.Підписники спільноти публікують фото з наслідками негоди. Так, постраждали дерева на Набережній та в районі школи №1 міста залісничників.

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