8 серпня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження нотаріус та волонтер(на фото).Також святкують день народження завідувачка Колодяжненським літературно-меморіальним музеєм-садибою Лесі Українки, заслужений працівник культури України, екс-народний депутат України, представник Благодійного фонду «Патріоти Волині»Вітаємо їх зі святом та бажаємо міцного здоров’я, успіхів у роботі та радості від життя.8 серпня 1993 року стався майновий конфлікт між вірянами УАПЦ та УПЦ КП за Хрестовоздвиженський храм у Луцьку. Як ідеться на сайті Волинської єпархії УПЦ КП, відбулося «раптове його захоплення прибулим на Волинь єпископом Феоктистом (Пересадою) та групою вірян УАПЦ».Своє професійне свято «Міжнародний день офтальмології» лікарі офтальмологи почали відзначати з 2004 року. Датою проведення «Міжнародного дня офтальмології» стало 8 серпня - день народження знаменитого офтальмолога Святослава Федорова.Також у цей день відзначають День альпініста. Сучасний альпінізм - це і вид спорту, і робота, і вид активного відпочинку. Сходження на вершину гори, як і спуск з неї, подолання перешкод і небезпек, як і раніше вимагають від людини високої самовіддачі.