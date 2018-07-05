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Волинське село у вересні отримає довгожданну школу. ФОТО

Волинське село у вересні отримає довгожданну школу. ФОТО
Школа у селі Любохини Старовижівського району незабаром розпочне роботу.

Навчальний заклад планують запустити в експлуатацію вже 2-го вересня 2019-го року, - повідомляють у відділі інформаційної політики Волинської ОДА.

Це стало відомо під час чергової виїзної наради під керівництвом заступника голови облдержадміністрації Валентина Цьося, що відбулася 6 серпня 2019 року.
Волинське село у вересні отримає довгожданну школу. ФОТО

У нараді взяли участь генеральний підрядник, будівельники та представники профільних субпідрядних організацій, що відповідають за протипожежну безпеку, водовідведення, електрифікацію, систему оповіщення, благоустрій прилеглої території тощо. На нараді обговорили усі питання, які потребують вирішення.
Волинське село у вересні отримає довгожданну школу. ФОТО


"Як ви сьогодні побачили, школа практично готова. Але щоби діти вже могли навчатися тут з першого вересня, усі питання, які залежать від нас, треба завершити. Кошти усі нам погодили, єдине – чекаємо з Мінфіну доки нарахують. Уся процедура пройдена, Мінрегіон нам усе погодив і днями кошти повинні прийти. Але разом із цим, школу відкрити потрібно нам до першого вересня, тому прошу вас прикласти усіх зусиль", - звернувся до присутніх Валентин Цьось.

Як відомо, будувати школу розпочали у 2011-му році за кошти державного та місцевого бюджетів. Активно будівельні роботи розпочали у 2017-му, коли об’єкт включили до Державного фонду регіонального розвитку.
Волинське село у вересні отримає довгожданну школу. ФОТО
Волинське село у вересні отримає довгожданну школу. ФОТО


У 2019 році на добудову школи з Державного фонду регіонального розвитку виділили 23,6 млн грн. Окрім того, для забезпечення доступності маломобільних груп населення передбачили комплекс заходів таких як спорудження чотирьох мобільних сходових підйомників на гусеничному ходу (модель SA) для підйому візка з людиною, облаштування відповідних санітарних кабін, збільшення ширини прорізів дверних блоків для переміщення колясок.
Волинське село у вересні отримає довгожданну школу. ФОТО
Волинське село у вересні отримає довгожданну школу. ФОТО


Загальна кошторисна вартість проєкту – близько 83 мільйони гривень, а фактична будівельна готовність – 90 %.

Потужність школи – 198 учнівських місць, але, як відзначила директорка школи, дітей навчатиметься більше. Станом на сьогодні очікують вже 260 учнів.

Волинське село у вересні отримає довгожданну школу. ФОТО
Волинське село у вересні отримає довгожданну школу. ФОТО
Волинське село у вересні отримає довгожданну школу. ФОТО
Волинське село у вересні отримає довгожданну школу. ФОТО


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Теги: Любохини, Волинь, будівництво, школа
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