Волинське село у вересні отримає довгожданну школу. ФОТО

Школа у селі Любохини Старовижівського району незабаром розпочне роботу.Навчальний заклад планують запустити в експлуатацію вже 2-го вересня 2019-го року, - повідомляють у відділі інформаційної політики Волинської ОДА.Це стало відомо під час чергової виїзної наради під керівництвом заступника голови облдержадміністрації, що відбулася 6 серпня 2019 року.У нараді взяли участь генеральний підрядник, будівельники та представники профільних субпідрядних організацій, що відповідають за протипожежну безпеку, водовідведення, електрифікацію, систему оповіщення, благоустрій прилеглої території тощо. На нараді обговорили усі питання, які потребують вирішення."Як ви сьогодні побачили, школа практично готова. Але щоби діти вже могли навчатися тут з першого вересня, усі питання, які залежать від нас, треба завершити. Кошти усі нам погодили, єдине – чекаємо з Мінфіну доки нарахують. Уся процедура пройдена, Мінрегіон нам усе погодив і днями кошти повинні прийти. Але разом із цим, школу відкрити потрібно нам до першого вересня, тому прошу вас прикласти усіх зусиль", - звернувся до присутніх Валентин Цьось.Як відомо, будувати школу розпочали у 2011-му році за кошти державного та місцевого бюджетів. Активно будівельні роботи розпочали у 2017-му, коли об’єкт включили до Державного фонду регіонального розвитку.У 2019 році на добудову школи з Державного фонду регіонального розвитку виділили 23,6 млн грн. Окрім того, для забезпечення доступності маломобільних груп населення передбачили комплекс заходів таких як спорудження чотирьох мобільних сходових підйомників на гусеничному ходу (модель SA) для підйому візка з людиною, облаштування відповідних санітарних кабін, збільшення ширини прорізів дверних блоків для переміщення колясок.Загальна кошторисна вартість проєкту – близько 83 мільйони гривень, а фактична будівельна готовність – 90 %.Потужність школи – 198 учнівських місць, але, як відзначила директорка школи, дітей навчатиметься більше. Станом на сьогодні очікують вже 260 учнів.