Волинські хірурги видалили жінці пухлину із «сюрпризом». ФОТО 18+
07 серпень, 22:56
Волинські хірурги нещодавно прооперували жінку, якій видалили пухлину.
Про це медики повідомили на сторінці Ковельського МТМО у Fscebook.
"Нещодавно прооперована жінка, лапароскопічним доступом, в порожнині кисти якої, знайдено 12 зубів та елементи кістки верхньої щелепи", - повідомили ковельські лікарі про незвичну "знахідку".
Медики пояснюють, що дермоїдна кіста - це пухлинне утворення яєчника, яке підлягає лише оперативному лікуванню. Так, за нею можна спостерігати певний час, проте дермоїдні кисти не зникають самостійно, чи за допомогою медикаментозного лікування.
Така киста утворюється в організмі жінки з народження. Всередині утворення найчастіше знаходиться жир, волосся, зуби та елементи кісточок. Прогресуючи, тканина кисти може захоплювати здорову тканину яєчника.
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Про це медики повідомили на сторінці Ковельського МТМО у Fscebook.
"Нещодавно прооперована жінка, лапароскопічним доступом, в порожнині кисти якої, знайдено 12 зубів та елементи кістки верхньої щелепи", - повідомили ковельські лікарі про незвичну "знахідку".
Медики пояснюють, що дермоїдна кіста - це пухлинне утворення яєчника, яке підлягає лише оперативному лікуванню. Так, за нею можна спостерігати певний час, проте дермоїдні кисти не зникають самостійно, чи за допомогою медикаментозного лікування.
Така киста утворюється в організмі жінки з народження. Всередині утворення найчастіше знаходиться жир, волосся, зуби та елементи кісточок. Прогресуючи, тканина кисти може захоплювати здорову тканину яєчника.
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