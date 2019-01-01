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Волинські хірурги видалили жінці пухлину із «сюрпризом». ФОТО 18+

Волинські хірурги видалили жінці пухлину із «сюрпризом». ФОТО 18+
Волинські хірурги нещодавно прооперували жінку, якій видалили пухлину.

Про це медики повідомили на сторінці Ковельського МТМО у Fscebook.

"Нещодавно прооперована жінка, лапароскопічним доступом, в порожнині кисти якої, знайдено 12 зубів та елементи кістки верхньої щелепи", - повідомили ковельські лікарі про незвичну "знахідку".
Волинські хірурги видалили жінці пухлину із «сюрпризом». ФОТО 18+
Волинські хірурги видалили жінці пухлину із «сюрпризом». ФОТО 18+


Медики пояснюють, що дермоїдна кіста - це пухлинне утворення яєчника, яке підлягає лише оперативному лікуванню. Так, за нею можна спостерігати певний час, проте дермоїдні кисти не зникають самостійно, чи за допомогою медикаментозного лікування.

Така киста утворюється в організмі жінки з народження. Всередині утворення найчастіше знаходиться жир, волосся, зуби та елементи кісточок. Прогресуючи, тканина кисти може захоплювати здорову тканину яєчника.

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Теги: Волинь, медицина, Ковель
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