Волинські хірурги видалили жінці пухлину із «сюрпризом». ФОТО 18+

Волинські хірурги нещодавно прооперували жінку, якій видалили пухлину.Про це медики повідомили на сторінці Ковельського МТМО у Fscebook."Нещодавно прооперована жінка, лапароскопічним доступом, в порожнині кисти якої, знайдено 12 зубів та елементи кістки верхньої щелепи", - повідомили ковельські лікарі про незвичну "знахідку".Медики пояснюють, що дермоїдна кіста - це пухлинне утворення яєчника, яке підлягає лише оперативному лікуванню. Так, за нею можна спостерігати певний час, проте дермоїдні кисти не зникають самостійно, чи за допомогою медикаментозного лікування.Така киста утворюється в організмі жінки з народження. Всередині утворення найчастіше знаходиться жир, волосся, зуби та елементи кісточок. Прогресуючи, тканина кисти може захоплювати здорову тканину яєчника.