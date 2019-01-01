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На Тернопільщині автомобіль, в якому грався хлопчик, переїхав його

На Тернопільщині автомобіль, в якому грався хлопчик, переїхав його
На Тернопільщині автівка переїхала 8-річну дитину.

Надзвичайна подія сталася у місті Збараж, - повідомляє "Без табу".

8-річна дитина гралася з автомобілем. В якусь мить хлопчик заліз на шоферське сидіння, виключив коробку передач, і через деякий час автомобіль покотився та наїхав на дитину.

Хлопчик отримав закриту черепно-мозкову травму та закритий перелом таранної кістки справа.

Дитину госпіталізували у Тернопільську обласну дитячу лікарню, стан хлопчика задовільний.

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Теги: Тернопільщина, трагедія
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