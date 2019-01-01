Тюки з «Бандерштату» віддали у луцький зоопарк. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Організатори фестивалю "Бандерштат", який нещодавно відбувся поблизу Луцька, віддали тюки соломи для луцького зоопарку.
Про це йдеться у дописі на Facebook-сторінці зоопарку.
На потреби закладу оргкомітет фестиваль віддав понад 50 тюків соломи, які використовувалися на "Бандерштаті".
Працівники зоопарку висловили подяку організаторам фесту.
"Для нас будь-яка поміч - це можливість залучати зекономлені кошти на розвиток, забезпечувати ще кращі умови проживання нашим підопічним та урізноманітнювати колекцію", - йдеться у дописі.
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Про це йдеться у дописі на Facebook-сторінці зоопарку.
На потреби закладу оргкомітет фестиваль віддав понад 50 тюків соломи, які використовувалися на "Бандерштаті".
Працівники зоопарку висловили подяку організаторам фесту.
"Для нас будь-яка поміч - це можливість залучати зекономлені кошти на розвиток, забезпечувати ще кращі умови проживання нашим підопічним та урізноманітнювати колекцію", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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