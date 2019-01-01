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Тюки з «Бандерштату» віддали у луцький зоопарк. ФОТО

Тюки з «Бандерштату» віддали у луцький зоопарк. ФОТО
Організатори фестивалю "Бандерштат", який нещодавно відбувся поблизу Луцька, віддали тюки соломи для луцького зоопарку.

Про це йдеться у дописі на Facebook-сторінці зоопарку.

На потреби закладу оргкомітет фестиваль віддав понад 50 тюків соломи, які використовувалися на "Бандерштаті".

Працівники зоопарку висловили подяку організаторам фесту.

"Для нас будь-яка поміч - це можливість залучати зекономлені кошти на розвиток, забезпечувати ще кращі умови проживання нашим підопічним та урізноманітнювати колекцію", - йдеться у дописі.

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Теги: Бандерштат, Луцьк, зоопарк
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