В Україні подорожчає цукор

В Україні у зв`язку зі зменшенням виробництва цукру зростуть оптово-відпускні ціни на солодкий продукт.Про це повідомила прес-служба асоціації "Укрцукор".Так, у асоціації прогнозують здорожчання на рівні 18% - до 13 тис. гривень за тонну.За оцінками НАЦУ «Укрцукор», виробництво цукру в 2019/2020 МР році складе 1,1-1,2 млн тонн, що понад третину менше, ніж попереднього року.«Таке зменшення пов’язане, перш за все, зі скороченням посівних площ під цукровими буряками та несприятливими погодними умовами. Посуха та відсутність вологи в ґрунті негативно позначилися на розвитку цукрових буряків і станом на 1 серпня, цукровий буряк масово втрачає вагу гички, що в свою чергу призведе до низької цукристості», - пояснює заступник голови правління НАЦУ «Укрцукор»Проте, не лише погодні умови пригнічують ріст та розвиток цукрових буряків. Головні агрономи господарств наголошують на розповсюджені таких хвороб, як коренева гниль та жовтяниця. Волога та холодна весна спровокували появу у господарствах цвітушних коренеплодів, які спричинять зниження цукристості і зменшення маси коренеплодів, що в свою чергу ускладнить зберігання та переробку буряків. Такі цукрові буряки потрібно викопати та відвантажити на заводи першочергово.«В цьому сезоні, за нашими оцінками, буде працювати 32 цукрових підприємства», - підсумувала Яненко.