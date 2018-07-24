На Луганщині військові-контрактники торгували зброєю

На Луганщині військові однієї із частин ЗСУ продавали зброю.Правоохоронці затримали трьох військовослужбовців та їх спільника поблизу Сєвєродонецька під час спроби збуту чергової партії зброї, - повідомляє прес-служба СБУ.Військові планували продати 20 гранатометів РПГ-22 і РПГ-26, 30 гранат РГД-5 та Ф-1, понад 30 підривників для гранат та майже три тисячі набоїв.За цей арсенал зловмисники планувати «виручити» 50 тисяч гривень. Раніше співробітники СБУ задокументували два факти реалізації ділками 2 гранатометів, 10 гранат, 600 грамів тротилу та майже 2,5 тис. набоїв калібру 7,62 мм.Наразі у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи, джерел походження зброї та інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Заходи із викриття зловмисників проводилися у взаємодії з військовою прокуратурою та Управлінням держохорони.