Змінив сцену на спортзал: Сашко Положинський потренувався з луцькими баскетболістами

Фронтмен гурту "Тартак"взяв участь у тренуванні луцької баскетбольної команди "Старий Луцьк-Університет".Про це співак написав на своїй сторінці у Facebook."Тренер БК "Старий Луцьк" запросив у гості, видав форму і випустив на майданчик. Гру до 51-го витримав майже до кінця, віддав кілька гольових, розпочав кілька результативних атак і супернику кілька разів завадив", - написав уродженець Луцька.Також Положинський похвалився, що він закинув у кошик суперників один трьохочковий."Сам не вірю! Хоча, звісно, мені давали можливість кидати й закинув я десь аж із п‘ятнадцятої спроби", - розповів Положинський.Дякую Сашку Положинському, що розділив з гравцями команди тренувальні навантаження під час зборів з підготовки до наступного сезону. З такими вболівальниками, які надихають і мотивують особистим прикладом - попереду багато перемог.