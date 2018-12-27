Instagram шукає фахівця для роботи з мемами
Сьогодні, 07:29
Соцмережа Instagram шукає співробітника, який буде займатись роботою з авторами мемів. Таким чином соцмережа хоче помиритися з авторами мемів, чиї акаунти вона раніше видалила.
Майбутній працівник повинен налагодити зв'язок між адміністрацією Instagram і незадоволеними авторами мемів, чиї сторінки соцмережа видалила наприкінці липня, - повідомляє Техно24.
Як пояснила глава служби новин і зв'язку з партнерами Instagram Ліла Кінг цей працівник повинен буде стежити за трендами і допомагати авторам мемів, незалежно від того, чи є вони власниками великих облікових записів або ж вони просто початківці контент-мейкери.
"Традиційні медіа все частіше використовують формат мемів. Ми думаємо, що нам потрібно ближче познайомитися і почати краще розуміти співтовариство мемів, так як нам є чому у них повчитися", – пояснила Кінг.
26 липня соцмережа видалила понад 142 акаунти користувачів через "неодноразові порушення правил соцмережі і спроб втрутитися у внутрішні процеси".
Сумарна кількість підписників цих профілів становила близько 30 мільйонів – у найбільшої сторінки кількість передплатників перевищувало 13 мільйонів користувачів.
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Майбутній працівник повинен налагодити зв'язок між адміністрацією Instagram і незадоволеними авторами мемів, чиї сторінки соцмережа видалила наприкінці липня, - повідомляє Техно24.
Як пояснила глава служби новин і зв'язку з партнерами Instagram Ліла Кінг цей працівник повинен буде стежити за трендами і допомагати авторам мемів, незалежно від того, чи є вони власниками великих облікових записів або ж вони просто початківці контент-мейкери.
"Традиційні медіа все частіше використовують формат мемів. Ми думаємо, що нам потрібно ближче познайомитися і почати краще розуміти співтовариство мемів, так як нам є чому у них повчитися", – пояснила Кінг.
26 липня соцмережа видалила понад 142 акаунти користувачів через "неодноразові порушення правил соцмережі і спроб втрутитися у внутрішні процеси".
Сумарна кількість підписників цих профілів становила близько 30 мільйонів – у найбільшої сторінки кількість передплатників перевищувало 13 мільйонів користувачів.
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