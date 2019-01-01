Лісівники оприлюднили офіційну позицію щодо звинувачень активістів «АвтоЄвроСили» у незаконних рубках дерев на Волині

Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства оприлюднило офіційну позицію щодо звинувачень активістів ГО «АвтоЄвроСила» у масових незаконних рубках лісу на Волині.31 липня працівники ДП «Ківерцівське лісове господарство» в урочищі Залужне та в кварталі 4 сільськогосподарського виробничого кооперативу «Муравище» виявили встановлені на деревах камери відеоспостереження, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.Як виявилося згодом та відповідно до публічних заяв, активісти таким чином проводили збір інформації про незаконні рубки у Ківерцівському районі Волинської області.Загальновідомо, що Ківерцівський район є найбільш проблемним для ВОУЛМГ у питаннях самовільних рубок дубових лісів. Працівники лісової охорони державних лісогосподарських підприємств саме у Ківерцівському районі неодноразово зупиняли лісокрадів, ризикуючи власним життям та здоров’ям.Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства та його відомчі підприємства співпрацюють із десятками громадських та волонтерських організацій. На їхньому рахунку – сотні реалізованих спільних заходів, в тому числі – і в напрямку охорони та захисту лісів. Лісівники мають всі підстави для сумніву у відкритості намірів представників ГО «АвтоЄвроСила», оскільки вони відмовилися співпрацювати зі співробітниками державної лісової охорони, виявили низьку обізнаність щодо специфіки і статистики лісопорушень у Ківерцівському районі, а також потребували «ліквідації пробілів» у питаннях процедури та нормативних документів, які регламентують проведення рубок.Відомчі підприємства Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства за останні роки докладають максимум зусиль для того, щоб висвітлювати роботу та інформувати громадськість про ведення лісового господарства та охорону і захист лісів Волині. Інформація щодо ведення рубок знаходиться у вільному доступі на сайті Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.Відповідно до статті 69 Лісового кодексу України, спеціальне використання лісових ресурсів (рубки головного користування) проводяться за спеціальним дозволом, яким є лісорубний квиток. Спеціальний дозвіл на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування видається органом виконавчої влади з питань лісового господарства (в області – обласним управлінням лісового та мисливського господарства) через Центр надання адміністративних послуг. Спеціальний дозвіл на проведення інших видів рубок, в тому числі – суцільних санітарних та вибіркових санітарних – видається власником лісів або постійними лісокористувачами у встановленому порядку, на основі первинних документів матеріалів відводу насадження в рубку.Інформацію про виписку лісорубних квитків на всі види рубок суцільних та вибіркових, починаючи від освітлення і завершуючи головним користуванням, можна побачити на сайті Держлісагентства України у вкладці «Відкриті дані» в Реєстрі лісорубних квитків. На сайті Волинського обласного управління – зіскановані переліки та підписані пропозиції на вибірково санітарні та суцільно санітарні рубки.Діючи в межах службових повноважень, працівники лісгоспу зробили звернення до правоохоронних органів, адже за умови відсутності інформації про походження камер відеоспостереження у лісі, не могли виключити факт встановлення камер відеоспостереження не активістами, а особами, які намагались скоїти лісопорушення.Сам зміст записів камер відеоспостереження теж викликає низку запитань. За час «охорони» активістами «АвтоЄвроСили» лісів в об’єктив камер потрапили транспортні засоби, які вивозили деревину з електронними бирками та із відповідними документами на перевезення деревини ТТН (товарно-транспортні накладні, які реєструються в єдиній електронній базі Державного агентства лісових ресурсів України у відкритому доступі). На камерах не зафіксовано жодного транспорту крадіїв дубової деревини (дубокрадів), які постійно зберігають неабияку активність у Ківерцівському районі.На жаль, зважаючи на досвід охорони лісів у Ківерцівському районі, працівники лісгоспу не можуть виключити гіпотезу щодо того, що на час роботи камер відеоспостереження дубокради не були попереджені про проведення спостереження.Також абсолютно неприйнятною є практика супроводження активістів особою в балаклаві та на транспортному засобі без будь-яких номерних знаків. Саме в такому антуражі, в переважній кількості випадків, відбуваються крадіжки дуба. А особа, яка взялась супроводжувати лісівників та активістів до місця так званих «масових рубок», була добре обізнана із лісовими ділянками. Неприйнятним та суперечливим є спосіб подачі інформації про відвідування Ківерцівського лісгоспу керівником ГО «АвтоЄвроСила» Олегом Ярошевичем. Активісти завідомо ігнорують законодавство, до моменту втручання лісівників не викликали на місця лісопорушень працівників поліції, відмовились обмінятись інформацією із камер відеоспостереження із представниками державної лісової охорони та намагаються всілякими методами нав’язати громадськості саме свою версію подій.У зв’язку із тим, що Законами України № 2531-VIII від 06.09.2018 та № 2708-VIII від 25.04.2019 внесено зміни до ст. 246 КК України, чим фактично унеможливили притягнення лісопорушників до кримінальної відповідальності, представники державної лісової охорони позбавлені інструментів впливу на крадіїв деревини. Проте, як бачимо, лісівники не позбавлені бажання помсти тих осіб, щодо яких було відкрито кримінальні провадження за незаконно добуту деревину та які, внаслідок згаданих змін, уникли кримінальної відповідальності через підвищення необхідної суми заподіяних збитків.У зв’язку із такими діями активістів, працівники лісогосподарських підприємств опиняються у завідомо дискредитованій позиції ще й із тієї причини, що до моменту врегулювання законодавства про так звані «євробляхи» не є можливим якісно розмежувати поняття «злодій на євробляхах» та активіст із «євробляхами». Як зазначено вище – переважна частина крадіжок деревини в Україні скоюється саме з використанням автомобілів без державної реєстрації.Далі тект подаємо без змін і правок:Зважаючи на завідомо недостовірне тлумачення ситуації у лісовому господарстві, намагання окремими людьми однобоко та із явними плановими нападами на працівників лісової галузі, «розганяти» тему того, що лісівники є ворогами лісу, основними крадіями та браконьєрами, засуджуємо подібні методи роботи. Закликаємо громадськість та представників ЗМІ всебічно досліджувати факти, які оприлюднюють громадські активісти, отримувати офіційні коментарі представників державних лісогосподарських підприємств, правоохоронців та представників громад, на території яких функціонують лісгоспи.Для прикладу: За результатом «виїзду» активістів у Ківерцівський район, чітко видно замовний характер сюжету про подію на телеканалі ICTV.Зазначається, що в репортажі свідомо не сказано про те, що на показані ділянки рубок ДП «Ківерцівське ЛГ» наявні лісорубні квитки, виписані в установленому порядку, наявні матеріали відводів. Чомусь ніхто з активістів не перевірив у перелікових відомостях відводу рубки, чи є в них дерева з діаметром, який відповідає діаметру зрубаних дерев. Сюжет побудовано на емоціях – усі погані, усі злодії, а ми – активісти.На жаль, люди, зацікавлені у тому, щоб зруйнувати державну форму господарювання у лісах України, зарахують подібний сюжет як маленьку перемогу над лісівниками…Проте кількатисячний колектив лісівників стежить за перебігом дій ГО «АвтоЄвроСила». Ми сподіваємось, що у керівника цієї організації Олега Ярошевича був час обдумати свою репліку про те, що боротись і працювати треба в Україні, а не відправлятись на заробітки за кордон.Працівники державних лісогосподарських підприємств є основою економіки переважної кількості громад Волині. Ми дійсно працюємо в Україні.Чи зрозуміють активісти, що їх безвідповідальність і вседозволеність щодо обвинувачень людей без висновків суду трактуються саме як намагання відправити значну частину людей, які мають офіційну роботу, на закордонні заробітки!?