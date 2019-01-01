На Волині джип злетів у кювет: водій загинув на місці. ФОТО





Водій загинув на місці події, – повідомили у пресслужбі



Автопригода трапилася близько 8 години ранку 8 серпня. За кермом автомобіля перебував 48-річний житель Нововолинська. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням та злетів у кювет, де врізався у дерево.



Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шацьку на вулиці 50 років Перемоги автомобіль BMW Х5 злетів у кювет.Водій загинув на місці події, – повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області Автопригода трапилася близько 8 години ранку 8 серпня. За кермом автомобіля перебував 48-річний житель Нововолинська. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням та злетів у кювет, де врізався у дерево.Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.

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