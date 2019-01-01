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На Волині джип злетів у кювет: водій загинув на місці. ФОТО

На Волині джип злетів у кювет: водій загинув на місці. ФОТО
У Шацьку на вулиці 50 років Перемоги автомобіль BMW Х5 злетів у кювет.

Водій загинув на місці події, – повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

Автопригода трапилася близько 8 години ранку 8 серпня. За кермом автомобіля перебував 48-річний житель Нововолинська. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням та злетів у кювет, де врізався у дерево.

Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.

На Волині джип злетів у кювет: водій загинув на місці. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Волинь, смерть
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