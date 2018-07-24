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У Луцьку затримали молодика зі зброєю, який розкладав закладки наркотиків

У Луцьку затримали молодика зі зброєю, який розкладав закладки наркотиків
У Луцьку на проспекті Грушевського патрульні з нацгвардійцями затримали чоловіка з наркотиками.

При перевірці у 20-річного хлопця виявили предмет, схожий на зброю, та пристрій для куріння наркотичних засобів зі згортком порошкоподібної речовини, схожої на наркотичну, - інформує патрульна поліція Волині.

Затриманий чоловік повідомив патрульним, що напередодні розкладав закладки зі згортками із порошкоподібною речовиною в різних районах міста.

Згодом, спільно зі слідчими, їх виявили на вулицях Гулака-Артемовського, Ківерцівській, Привокзальній та інших – загалом виявили 6 згортків. Для проведення подальших слідчих дій його доставили в міськвідділ.

Ще одного підозрілого чоловіка виявили на бульварі Дружби Народів, близько 23 години. При перевірці у нього знайшли поліетиленовий пакет з зеленою речовиною рослинного походження, попередньо, канабіс.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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Теги: наркотики, Луцьк, закладки
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