У Луцьку затримали молодика зі зброєю, який розкладав закладки наркотиків

У Луцьку на проспекті Грушевського патрульні з нацгвардійцями затримали чоловіка з наркотиками.При перевірці у 20-річного хлопця виявили предмет, схожий на зброю, та пристрій для куріння наркотичних засобів зі згортком порошкоподібної речовини, схожої на наркотичну, - інформує патрульна поліція Волині.Затриманий чоловік повідомив патрульним, що напередодні розкладав закладки зі згортками із порошкоподібною речовиною в різних районах міста.Згодом, спільно зі слідчими, їх виявили на вулицях Гулака-Артемовського, Ківерцівській, Привокзальній та інших – загалом виявили 6 згортків. Для проведення подальших слідчих дій його доставили в міськвідділ.Ще одного підозрілого чоловіка виявили на бульварі Дружби Народів, близько 23 години. При перевірці у нього знайшли поліетиленовий пакет з зеленою речовиною рослинного походження, попередньо, канабіс.На місце події викликали слідчо-оперативну групу.