У Луцьку затримали молодика зі зброєю, який розкладав закладки наркотиків
Сьогодні, 10:22
У Луцьку на проспекті Грушевського патрульні з нацгвардійцями затримали чоловіка з наркотиками.
При перевірці у 20-річного хлопця виявили предмет, схожий на зброю, та пристрій для куріння наркотичних засобів зі згортком порошкоподібної речовини, схожої на наркотичну, - інформує патрульна поліція Волині.
Затриманий чоловік повідомив патрульним, що напередодні розкладав закладки зі згортками із порошкоподібною речовиною в різних районах міста.
Згодом, спільно зі слідчими, їх виявили на вулицях Гулака-Артемовського, Ківерцівській, Привокзальній та інших – загалом виявили 6 згортків. Для проведення подальших слідчих дій його доставили в міськвідділ.
Ще одного підозрілого чоловіка виявили на бульварі Дружби Народів, близько 23 години. При перевірці у нього знайшли поліетиленовий пакет з зеленою речовиною рослинного походження, попередньо, канабіс.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
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При перевірці у 20-річного хлопця виявили предмет, схожий на зброю, та пристрій для куріння наркотичних засобів зі згортком порошкоподібної речовини, схожої на наркотичну, - інформує патрульна поліція Волині.
Затриманий чоловік повідомив патрульним, що напередодні розкладав закладки зі згортками із порошкоподібною речовиною в різних районах міста.
Згодом, спільно зі слідчими, їх виявили на вулицях Гулака-Артемовського, Ківерцівській, Привокзальній та інших – загалом виявили 6 згортків. Для проведення подальших слідчих дій його доставили в міськвідділ.
Ще одного підозрілого чоловіка виявили на бульварі Дружби Народів, близько 23 години. При перевірці у нього знайшли поліетиленовий пакет з зеленою речовиною рослинного походження, попередньо, канабіс.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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