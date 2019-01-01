На Волині помер сільський голова





Про це повідомили у Рожищенській РДА.



«Рожищенська районна державна адміністрація глибоко сумує з приводу передчасної смерті голови Літогощанської сільської ради Радчука Петра Анастасійовича.



Раптова хвороба перервала життя доброї та щирої людини, надійного товариша та колеги. З честю виконуючи свої професійні обов'язки, Петро Анастасійович став прикладом гідного служіння народу.



Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким та поділяємо біль тяжкої втрати. Світлий образ Петра Анастасійовича назавжди збережеться в пам'яті всіх, хто його знав», – йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Помер голова Літогощанської сільської ради Петро Радчук.Про це повідомили у Рожищенській РДА.«Рожищенська районна державна адміністрація глибоко сумує з приводу передчасної смерті голови Літогощанської сільської ради Радчука Петра Анастасійовича.Раптова хвороба перервала життя доброї та щирої людини, надійного товариша та колеги. З честю виконуючи свої професійні обов'язки, Петро Анастасійович став прикладом гідного служіння народу.Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким та поділяємо біль тяжкої втрати. Світлий образ Петра Анастасійовича назавжди збережеться в пам'яті всіх, хто його знав», – йдеться у повідомленні.

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