На Волині помер сільський голова
Сьогодні, 10:22
Помер голова Літогощанської сільської ради Петро Радчук.
Про це повідомили у Рожищенській РДА.
«Рожищенська районна державна адміністрація глибоко сумує з приводу передчасної смерті голови Літогощанської сільської ради Радчука Петра Анастасійовича.
Раптова хвороба перервала життя доброї та щирої людини, надійного товариша та колеги. З честю виконуючи свої професійні обов'язки, Петро Анастасійович став прикладом гідного служіння народу.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким та поділяємо біль тяжкої втрати. Світлий образ Петра Анастасійовича назавжди збережеться в пам'яті всіх, хто його знав», – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у Рожищенській РДА.
«Рожищенська районна державна адміністрація глибоко сумує з приводу передчасної смерті голови Літогощанської сільської ради Радчука Петра Анастасійовича.
Раптова хвороба перервала життя доброї та щирої людини, надійного товариша та колеги. З честю виконуючи свої професійні обов'язки, Петро Анастасійович став прикладом гідного служіння народу.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким та поділяємо біль тяжкої втрати. Світлий образ Петра Анастасійовича назавжди збережеться в пам'яті всіх, хто його знав», – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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