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На Волині помер сільський голова

На Волині помер сільський голова
Помер голова Літогощанської сільської ради Петро Радчук.

Про це повідомили у Рожищенській РДА.

«Рожищенська районна державна адміністрація глибоко сумує з приводу передчасної смерті голови Літогощанської сільської ради Радчука Петра Анастасійовича.

Раптова хвороба перервала життя доброї та щирої людини, надійного товариша та колеги. З честю виконуючи свої професійні обов'язки, Петро Анастасійович став прикладом гідного служіння народу.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким та поділяємо біль тяжкої втрати. Світлий образ Петра Анастасійовича назавжди збережеться в пам'яті всіх, хто його знав», – йдеться у повідомленні.

На Волині помер сільський голова

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Теги: смерть, Волинь, Петро Радчук
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