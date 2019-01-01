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Прикута до ліжка волинянка завдяки хобі заробляє собі на лікування

Прикута до ліжка волинянка завдяки хобі заробляє собі на лікування
Важка недуга прикувала Людмилу Куницю до ліжка. Однак хвороба не змогла зламати цю тендітну жінку. Не нарікати на життя і заробляти на лікування їй допомагає хобі – вишивання.

У творчому доробку майстрині з Острівка Камінь-Каширського району – ікони, рушники, скатертини, картини, сорочки та сукенки. Нема такого замовлення, яке ця мила жінка не змогла б виконати. Завдяки ниткам, голці та барвистим орнаментам на полотні вона зуміла полюбити життя і знайти сили, щоб боротися за своє майбутнє, - пишуть Волинські новини.

«Народилася я здоровою дівчинкою. У дитинстві, як і всі ровесники, бігала, стрибала, лазила по деревах. Після закінчення школи почала розвиватися атрофія м’язів. Але я не здавалася, здобула освіту бухгалтера у Кам’янці-Подільському. Отримавши диплом, уже не могла іти кудись працювати. Недуга прогресувала, мені ставало дедалі важче ходити», – розповідає 37-річна Людмила.
Прикута до ліжка волинянка завдяки хобі заробляє собі на лікування

А потім додалися інші хвороби – остеохондроз, остеопороз. Кістки стали крихкими, майже щороку жінка страждала від переломів. Їй доводилося ходити з паличкою, а потім деякий час Людмила була прикутою до ліжка. Потім вдалося назбирати коштів на ендопротезування – допомогли добрі люди, друзі, родичі. Після операції у Києві Людмила змогла хоч сидіти і пересуватися за допомогою візка.
Прикута до ліжка волинянка завдяки хобі заробляє собі на лікування

«Я знайшла розраду у вишивці, – каже Людмила Куниця. – Ще з юних літ вишивала, як усі поліські дівчата, серветки, рушники на весілля собі й родичам. Зараз у моді зовсім інші малюнки. Завдяки інтернету я слідкую, які орнаменти популярні на тих чи тих виробах. Через соцмережі розширила коло друзів та однодумців. Вільно з ними спілкуюся, раджуся, дискутую. А ще – виставляю фотографії своїх робіт».

Підступна хвороба постійно прогресує. Вольова жінка воює проти неї голкою і нитками. Пробувала вишивати бісером, однак його треба нанизувати, намистинки часто розлітаються. Нині у Людмили не бракує замовлень. Адже вона не боїться експериментувати і братися за оригінальні орнаменти. Останнім часом популярними є вишиті картинки, де зазначені дата народження, вага і зріст малюка. Якщо виріб замовляють на хрестини, то ще вишивають ім’я дитини.
Прикута до ліжка волинянка завдяки хобі заробляє собі на лікування
Прикута до ліжка волинянка завдяки хобі заробляє собі на лікування

У майстрині не бракує роботи протягом року. Перед Великоднем та Спасом замовляють святкові рушнички, перед Різдвом – ікони. Завжди популярні весільні рушники та вишиті сорочки. Людмила береться до роботи, коли узгоджують, яким має бути візерунок. Його може обрати замовник, або ж пропонує рукодільниця. Нині в інтернеті великий вибір схем.

За словами майстрині, нитки й полотно вона замовляє через інтернет. Уже випробувала товари різних виробників, але зупинилася на перевірених. Нитки купує імпортні, вони не линяють і не кошлатяться. Ікони, які вишила Людмила, є в різних куточках Волині, України і світу. Вироби різного формату – А-1, А-2, А-4. Що більший розмір, то більше часу йде на вишивання. Першу ікону Людмила запам’ятала надовго. Це – «О, Єрусалим!», яку придбала замовниця з Дрездена.

Ось так волинянка власними руками створила свій творчий світ, у якому повноцінно та натхненно живе.

Оксана КУЦИК

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Теги: вишивка, хобі
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