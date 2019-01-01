У аварії в Шацьку за участю джипа загинув депутат Нововолинської міськради





За інформацією інтернет-видання Віктор Ярема. Повідомили, що автівка рухалася з великою швидкістю.



У секторі комунікації поліції Волині повідомили, подія трапилася близько 8:00. Водій, 48-річний житель Нововолинська, ймовірно, не впорався з керуванням та злетів у кювет, де врізався у дерево.



Деталі ДТП встановлює слідство.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8-го серпня у Шацьку автомобіль BMW Х5 злетів у кювет. Внаслідок ДТП водій транспортного засобу загинув.За інформацією інтернет-видання “БУГ” , за кермом був депутат Нововолинської міської ради. Повідомили, що автівка рухалася з великою швидкістю.У секторі комунікації поліції Волині повідомили, подія трапилася близько 8:00. Водій, 48-річний житель Нововолинська, ймовірно, не впорався з керуванням та злетів у кювет, де врізався у дерево.Деталі ДТП встановлює слідство.

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