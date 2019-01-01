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У аварії в Шацьку за участю джипа загинув депутат Нововолинської міськради

У аварії в Шацьку за участю джипа загинув депутат Нововолинської міськради
8-го серпня у Шацьку автомобіль BMW Х5 злетів у кювет. Внаслідок ДТП водій транспортного засобу загинув.

За інформацією інтернет-видання “БУГ”, за кермом був депутат Нововолинської міської ради Віктор Ярема. Повідомили, що автівка рухалася з великою швидкістю.

У секторі комунікації поліції Волині повідомили, подія трапилася близько 8:00. Водій, 48-річний житель Нововолинська, ймовірно, не впорався з керуванням та злетів у кювет, де врізався у дерево.

Деталі ДТП встановлює слідство.

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Теги: смерть, депутат, аварія
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