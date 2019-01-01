У Луцьку муніципали зноситимуть старі паркани, сараї та халабуди. ФОТО





Про це повідомили на сторінці луцької муніципалів у Facebook.



7 серпня виконавчий комітет Луцької міської ради прийняв рішення про демонтаж незаконно розміщених тимчасових споруд та конструкцій за наступними адресами:



- пр-кт Відродження, 24 (2 металеві гаражі типу "черепашка"),

- вул. Гетьмана Сагайдачного, 6 (металевий гараж),

- вул. Замкова, 37 (господарські споруди),

- вул. Писаревського, 3 (металевий контейнер),

- вул. Володимирська, 95 (кіоск),

- пр-кт Відродження, 1а (кіоск),

- вул. Гетьмана Сагайдачного, 6 (кіоск).



Власників споруд зобов'язали демонтувати їх в п'ятиденний термін в добровільному порядку. У разі невиконання демонтаж буде проведений департаментом муніципальної варти.



Ще одне рішення прийняте щодо демонтажу самовільно встановлених огорож на території міста за наступними адресами:



- вул. В'ячеслава Хурсенка, 29,

- пр-кт Відродження, 11, 14,

- вул. В'ячеслава Чорновола, 2, 2б, 4, 6, 18,

- вул. Гетьмана Мазепи, 10,

- вул. Липинського, 2,

- пр-кт Молоді, 9а,

- пр-кт Перемоги, 17,

- вул. Саперів, 8, 10, 19,

- вул. Світла, 3,

- пр-кт Соборності, 3б,

- вул. Сухомлинського, 4,

- вул. Щусєва, 9.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Затвердили рішення про демонтаж незаконно встановлених споруд у Луцьку за певними адресами.Про це повідомили на сторінці луцької муніципалів у Facebook.7 серпня виконавчий комітет Луцької міської ради прийняв рішення про демонтаж незаконно розміщених тимчасових споруд та конструкцій за наступними адресами:- пр-кт Відродження, 24 (2 металеві гаражі типу "черепашка"),- вул. Гетьмана Сагайдачного, 6 (металевий гараж),- вул. Замкова, 37 (господарські споруди),- вул. Писаревського, 3 (металевий контейнер),- вул. Володимирська, 95 (кіоск),- пр-кт Відродження, 1а (кіоск),- вул. Гетьмана Сагайдачного, 6 (кіоск).Власників споруд зобов'язали демонтувати їх в п'ятиденний термін в добровільному порядку. У разі невиконання демонтаж буде проведений департаментом муніципальної варти.Ще одне рішення прийняте щодо демонтажу самовільно встановлених огорож на території міста за наступними адресами:- вул. В'ячеслава Хурсенка, 29,- пр-кт Відродження, 11, 14,- вул. В'ячеслава Чорновола, 2, 2б, 4, 6, 18,- вул. Гетьмана Мазепи, 10,- вул. Липинського, 2,- пр-кт Молоді, 9а,- пр-кт Перемоги, 17,- вул. Саперів, 8, 10, 19,- вул. Світла, 3,- пр-кт Соборності, 3б,- вул. Сухомлинського, 4,- вул. Щусєва, 9.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію