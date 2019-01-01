У Луцьку муніципали зноситимуть старі паркани, сараї та халабуди. ФОТО
Сьогодні, 11:00
Затвердили рішення про демонтаж незаконно встановлених споруд у Луцьку за певними адресами.
Про це повідомили на сторінці луцької муніципалів у Facebook.
7 серпня виконавчий комітет Луцької міської ради прийняв рішення про демонтаж незаконно розміщених тимчасових споруд та конструкцій за наступними адресами:
- пр-кт Відродження, 24 (2 металеві гаражі типу "черепашка"),
- вул. Гетьмана Сагайдачного, 6 (металевий гараж),
- вул. Замкова, 37 (господарські споруди),
- вул. Писаревського, 3 (металевий контейнер),
- вул. Володимирська, 95 (кіоск),
- пр-кт Відродження, 1а (кіоск),
- вул. Гетьмана Сагайдачного, 6 (кіоск).
Власників споруд зобов'язали демонтувати їх в п'ятиденний термін в добровільному порядку. У разі невиконання демонтаж буде проведений департаментом муніципальної варти.
Ще одне рішення прийняте щодо демонтажу самовільно встановлених огорож на території міста за наступними адресами:
- вул. В'ячеслава Хурсенка, 29,
- пр-кт Відродження, 11, 14,
- вул. В'ячеслава Чорновола, 2, 2б, 4, 6, 18,
- вул. Гетьмана Мазепи, 10,
- вул. Липинського, 2,
- пр-кт Молоді, 9а,
- пр-кт Перемоги, 17,
- вул. Саперів, 8, 10, 19,
- вул. Світла, 3,
- пр-кт Соборності, 3б,
- вул. Сухомлинського, 4,
- вул. Щусєва, 9.
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Про це повідомили на сторінці луцької муніципалів у Facebook.
7 серпня виконавчий комітет Луцької міської ради прийняв рішення про демонтаж незаконно розміщених тимчасових споруд та конструкцій за наступними адресами:
- пр-кт Відродження, 24 (2 металеві гаражі типу "черепашка"),
- вул. Гетьмана Сагайдачного, 6 (металевий гараж),
- вул. Замкова, 37 (господарські споруди),
- вул. Писаревського, 3 (металевий контейнер),
- вул. Володимирська, 95 (кіоск),
- пр-кт Відродження, 1а (кіоск),
- вул. Гетьмана Сагайдачного, 6 (кіоск).
Власників споруд зобов'язали демонтувати їх в п'ятиденний термін в добровільному порядку. У разі невиконання демонтаж буде проведений департаментом муніципальної варти.
Ще одне рішення прийняте щодо демонтажу самовільно встановлених огорож на території міста за наступними адресами:
- вул. В'ячеслава Хурсенка, 29,
- пр-кт Відродження, 11, 14,
- вул. В'ячеслава Чорновола, 2, 2б, 4, 6, 18,
- вул. Гетьмана Мазепи, 10,
- вул. Липинського, 2,
- пр-кт Молоді, 9а,
- пр-кт Перемоги, 17,
- вул. Саперів, 8, 10, 19,
- вул. Світла, 3,
- пр-кт Соборності, 3б,
- вул. Сухомлинського, 4,
- вул. Щусєва, 9.
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