На Волині вночі горіло сміттєзвалище
Сьогодні, 11:23
У селі Зарудчі Любешівського району горіло сміттєзвалище.
Пожежа трапилась у вівторок, 6 серпня, приблизно о 22:35. Горіло орієнтовно 100 м куб. сміття, вогонь приборкували впродовж двох годин, - пише газета Нове життя.
Причину загорання встановлюють. Попередня версія його виникнення - необережне поводження з вогнем або навмисний підпал. Матеріали передали до поліції, повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНС України у Волинській області Ігор Парчук.
Щороку періодично горить це сміттєзвалище, розповів державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Іван Корх. Від загорання пластмаси, поліетилену, інших залишків у повітря під час загорання виділяється маса шкідливих канцерогенів. Крім того, існуюче сміттєзвалище в Зарудчі потрібно прибрати, адже воно не відповідає санітарним вимогам, та й зовсім поруч (за 200-300 м) зводяться новобудови.
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Пожежа трапилась у вівторок, 6 серпня, приблизно о 22:35. Горіло орієнтовно 100 м куб. сміття, вогонь приборкували впродовж двох годин, - пише газета Нове життя.
Причину загорання встановлюють. Попередня версія його виникнення - необережне поводження з вогнем або навмисний підпал. Матеріали передали до поліції, повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНС України у Волинській області Ігор Парчук.
Щороку періодично горить це сміттєзвалище, розповів державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Іван Корх. Від загорання пластмаси, поліетилену, інших залишків у повітря під час загорання виділяється маса шкідливих канцерогенів. Крім того, існуюче сміттєзвалище в Зарудчі потрібно прибрати, адже воно не відповідає санітарним вимогам, та й зовсім поруч (за 200-300 м) зводяться новобудови.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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