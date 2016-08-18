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На Волині вночі горіло сміттєзвалище

На Волині вночі горіло сміттєзвалище
У селі Зарудчі Любешівського району горіло сміттєзвалище.

Пожежа трапилась у вівторок, 6 серпня, приблизно о 22:35. Горіло орієнтовно 100 м куб. сміття, вогонь приборкували впродовж двох годин, - пише газета Нове життя.

Причину загорання встановлюють. Попередня версія його виникнення - необережне поводження з вогнем або навмисний підпал. Матеріали передали до поліції, повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНС України у Волинській області Ігор Парчук.

Щороку періодично горить це сміттєзвалище, розповів державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Іван Корх. Від загорання пластмаси, поліетилену, інших залишків у повітря під час загорання виділяється маса шкідливих канцерогенів. Крім того, існуюче сміттєзвалище в Зарудчі потрібно прибрати, адже воно не відповідає санітарним вимогам, та й зовсім поруч (за 200-300 м) зводяться новобудови.

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Теги: сміттєзвалище, пожежа
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