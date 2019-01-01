Аварія на Волині: рятувальники вирізали BMW з металевої огорожі





Автомобіль BMW сірого кольору налетів на металеву огорожу і застряг. Скоріше за все водій не впорався з керуванням, - пише



Вирізати авто з паркану приїхали рятувальники. Як вони розповіли жіурналістам, водія на місці не було.



За попередніми даними, ніхто не постраждав. Деталі інциденту з'ясовує поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському на вулиці Ковельскій біля пам’ятника воїнам УПА сталась аварія. Автопригода трапилась 8-го липня близько 6-ої години ранку.Автомобіль BMW сірого кольору налетів на металеву огорожу і застряг. Скоріше за все водій не впорався з керуванням, - пише БУГ Вирізати авто з паркану приїхали рятувальники. Як вони розповіли жіурналістам, водія на місці не було.За попередніми даними, ніхто не постраждав. Деталі інциденту з'ясовує поліція.

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