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Аварія на Волині: рятувальники вирізали BMW з металевої огорожі

Аварія на Волині: рятувальники вирізали BMW з металевої огорожі
У Володимирі-Волинському на вулиці Ковельскій біля пам’ятника воїнам УПА сталась аварія. Автопригода трапилась 8-го липня близько 6-ої години ранку.

Автомобіль BMW сірого кольору налетів на металеву огорожу і застряг. Скоріше за все водій не впорався з керуванням, - пише БУГ.

Вирізати авто з паркану приїхали рятувальники. Як вони розповіли жіурналістам, водія на місці не було.

За попередніми даними, ніхто не постраждав. Деталі інциденту з'ясовує поліція.

Аварія на Волині: рятувальники вирізали BMW з металевої огорожі
Аварія на Волині: рятувальники вирізали BMW з металевої огорожі

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Теги: аварія, Володимир
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