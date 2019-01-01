У Луцьку патрульні допомогли хлопчику, який загубився. ФОТО
Сьогодні, 11:46
Патрульні знайшли рідних дитини, яка вчора загубилась у Луцьку
Про це повідомили на сторінці волинських патррульних у Facebook.
7 серпня, близько 18 години, патрульні отримали повідомлення, що в аптеку на проспекті Соборності заїхав хлопчик приблизно 6-річного віку, який не може зорієнтуватись на місцевості.
Інспектори намагались з’ясувати в дитини, де він проживає і де його рідні, однак той говорив нечітко.
Патрульні повідомили про подію працівників ювенальної превенції.
Однак згодом, в ході оперативно-розшукових дій, знайшли бабусю хлопця.
Загалом, перебували з дитиною близько двох годин, намагаючись встановити всі обставини.
З жінкою провели профілактичну бесіду.
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Про це повідомили на сторінці волинських патррульних у Facebook.
7 серпня, близько 18 години, патрульні отримали повідомлення, що в аптеку на проспекті Соборності заїхав хлопчик приблизно 6-річного віку, який не може зорієнтуватись на місцевості.
Інспектори намагались з’ясувати в дитини, де він проживає і де його рідні, однак той говорив нечітко.
Патрульні повідомили про подію працівників ювенальної превенції.
Однак згодом, в ході оперативно-розшукових дій, знайшли бабусю хлопця.
Загалом, перебували з дитиною близько двох годин, намагаючись встановити всі обставини.
З жінкою провели профілактичну бесіду.
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