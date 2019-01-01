У Луцьку патрульні допомогли хлопчику, який загубився. ФОТО

Патрульні знайшли рідних дитини, яка вчора загубилась у ЛуцькуПро це повідомили на сторінці волинських патррульних у Facebook.7 серпня, близько 18 години, патрульні отримали повідомлення, що в аптеку на проспекті Соборності заїхав хлопчик приблизно 6-річного віку, який не може зорієнтуватись на місцевості.Інспектори намагались з’ясувати в дитини, де він проживає і де його рідні, однак той говорив нечітко.Патрульні повідомили про подію працівників ювенальної превенції.Однак згодом, в ході оперативно-розшукових дій, знайшли бабусю хлопця.Загалом, перебували з дитиною близько двох годин, намагаючись встановити всі обставини.З жінкою провели профілактичну бесіду.