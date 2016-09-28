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Зеленський заявив про бажання легалізувати азартні ігри

Зеленський заявив про бажання легалізувати азартні ігри
Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче легалізувати азартні ігри, а саме роботу казино в 5-зіркових готелях.

Про це він сказав, виступаючи у Стамбулі на українсько-турецькому бізнес-форумі, передає кореспондент УНН.

«Ми легалізуємо азартні ігри, а саме роботу казино в 5-зіркових готелях, що буде стимулювати розвиток туристичного кластеру — регіону біля Чорного моря. Тут також ми хочемо зростати разом, тому хочемо бачити в турецькому бізнесі не конкурентів, а партнерів.

Давайте разом розвивати туристичний бренд Чорного моря у світі», — сказав Президент.

Раніше повідомлялось, що Зеленський анонсував законопроект про ігрові автомати та ломбарди.

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Теги: казино, азартні ігри, Зеленський
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