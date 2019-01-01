На Волині шукають волонтерів, які хочуть поїхати у Францію
Сьогодні, 12:11
Ngo UForum запрошує волинян на осінній волонтерський табір, який відбудеться у Франції.
Він триватиме 14-21 жовтня у Шено, - повідомляє на сторінці у Facebook Молодіжний центр Волині.
Цього року La Voie Lactée вирішила збудувати першу куполоподібну обсерваторію в муніципалітеті Шено, і запрошує волонтерів з усього світу допомогти втілити проект в реальність. Відомо, вона досліджує зірки та Космос.
Робота полягає в тому, щоб волонтери допомогли збудувати дах обсерваторії, також вони будуть залучені до інших видів робіт.
Проживати волонтери будуть у місцевих жителів, по 2-3 людини. Їжу готуватимуть разом.
Зазначають, вільний від роботи час можна зайнятися плаванням, відвідувати історичні пам’ятки, фестивалі.
Деталі можна дізнатися тут
Для реєстрації потрібно заповнити реєстраційну анкету (VEF) в електронному вигляді та вислати на імейл [email protected]
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Він триватиме 14-21 жовтня у Шено, - повідомляє на сторінці у Facebook Молодіжний центр Волині.
Цього року La Voie Lactée вирішила збудувати першу куполоподібну обсерваторію в муніципалітеті Шено, і запрошує волонтерів з усього світу допомогти втілити проект в реальність. Відомо, вона досліджує зірки та Космос.
Робота полягає в тому, щоб волонтери допомогли збудувати дах обсерваторії, також вони будуть залучені до інших видів робіт.
Проживати волонтери будуть у місцевих жителів, по 2-3 людини. Їжу готуватимуть разом.
Зазначають, вільний від роботи час можна зайнятися плаванням, відвідувати історичні пам’ятки, фестивалі.
Деталі можна дізнатися тут
Для реєстрації потрібно заповнити реєстраційну анкету (VEF) в електронному вигляді та вислати на імейл [email protected]
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Як на Волині фермер вирощує ягоду «життя та молодості»
Сьогодні, 12:23
Частина Луцька залишилася без світла через аварію
Сьогодні, 12:20
На Волині шукають волонтерів, які хочуть поїхати у Францію
Сьогодні, 12:11
Зеленський заявив про бажання легалізувати азартні ігри
Сьогодні, 11:50