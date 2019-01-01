На Волині шукають волонтерів, які хочуть поїхати у Францію





Він триватиме 14-21 жовтня у Шено, - повідомляє на сторінці у Facebook



Цього року La Voie Lactée вирішила збудувати першу куполоподібну обсерваторію в муніципалітеті Шено, і запрошує волонтерів з усього світу допомогти втілити проект в реальність. Відомо, вона досліджує зірки та Космос.



Робота полягає в тому, щоб волонтери допомогли збудувати дах обсерваторії, також вони будуть залучені до інших видів робіт.



Проживати волонтери будуть у місцевих жителів, по 2-3 людини. Їжу готуватимуть разом.



Зазначають, вільний від роботи час можна зайнятися плаванням, відвідувати історичні пам’ятки, фестивалі.



Деталі можна дізнатися



Для реєстрації потрібно заповнити реєстраційну анкету (VEF) в електронному вигляді та вислати на імейл





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ngo UForum запрошує волинян на осінній волонтерський табір, який відбудеться у Франції.Він триватиме 14-21 жовтня у Шено, - повідомляє на сторінці у Facebook Молодіжний центр Волині Цього року La Voie Lactée вирішила збудувати першу куполоподібну обсерваторію в муніципалітеті Шено, і запрошує волонтерів з усього світу допомогти втілити проект в реальність. Відомо, вона досліджує зірки та Космос.Робота полягає в тому, щоб волонтери допомогли збудувати дах обсерваторії, також вони будуть залучені до інших видів робіт.Проживати волонтери будуть у місцевих жителів, по 2-3 людини. Їжу готуватимуть разом.Зазначають, вільний від роботи час можна зайнятися плаванням, відвідувати історичні пам’ятки, фестивалі.Деталі можна дізнатися тут Для реєстрації потрібно заповнити реєстраційну анкету (VEF) в електронному вигляді та вислати на імейл [email protected]

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