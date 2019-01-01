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На Волині шукають волонтерів, які хочуть поїхати у Францію

На Волині шукають волонтерів, які хочуть поїхати у Францію
Ngo UForum запрошує волинян на осінній волонтерський табір, який відбудеться у Франції.

Він триватиме 14-21 жовтня у Шено, - повідомляє на сторінці у Facebook Молодіжний центр Волині.

Цього року La Voie Lactée вирішила збудувати першу куполоподібну обсерваторію в муніципалітеті Шено, і запрошує волонтерів з усього світу допомогти втілити проект в реальність. Відомо, вона досліджує зірки та Космос.

Робота полягає в тому, щоб волонтери допомогли збудувати дах обсерваторії, також вони будуть залучені до інших видів робіт.

Проживати волонтери будуть у місцевих жителів, по 2-3 людини. Їжу готуватимуть разом.

Зазначають, вільний від роботи час можна зайнятися плаванням, відвідувати історичні пам’ятки, фестивалі.

Деталі можна дізнатися тут

Для реєстрації потрібно заповнити реєстраційну анкету (VEF) в електронному вигляді та вислати на імейл [email protected]


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Теги: французька асоціація, волонтери, волиняни
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