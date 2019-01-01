Волиняни поблизу села на відкритій території знайшли великий снаряд
Сьогодні, 12:06
7 серпня сапери ДСНС знешкодили 6 застарілих боєприпасів, виявлених населенням у Турійському та Старовижівському районах.
Зокрема поблизу села Годовичі, Туропин Турійського району сапери ДСНС вилучили 4 артилерійських снаряди різного калібру, а біля села Ревушки цього ж району – одну ручну гранату часів Другої Світової війни та ще один 120-міліметровий снаряд минулої війни, знайдений селянами на відкритій території, що поруч із селом Черемшанка Старовижівського району, - пише ДСНС у Волинській області.
Небезпечні знахідки сапери ліквідували на спеціальних віддалених майданчиках у встановленому порядку.
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Зокрема поблизу села Годовичі, Туропин Турійського району сапери ДСНС вилучили 4 артилерійських снаряди різного калібру, а біля села Ревушки цього ж району – одну ручну гранату часів Другої Світової війни та ще один 120-міліметровий снаряд минулої війни, знайдений селянами на відкритій території, що поруч із селом Черемшанка Старовижівського району, - пише ДСНС у Волинській області.
Небезпечні знахідки сапери ліквідували на спеціальних віддалених майданчиках у встановленому порядку.
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