Як на Волині фермер вирощує ягоду «життя та молодості»

Володимир Глушко заклав найбільшу в області і другу в Україні плантацію жимолості, яку в народі називають ягодою «життя та молодості».



Досі Володимир Іванович не був причетний не те що до ягідництва, але й до сільського господарства загалом. Проте вирішив узятися за цю справу, - пише газета



Насамперед чоловік навідався у спеціалізоване господарство на Вінниччині. Там хотів вивчити перспективні ягідні культури. Йшлося про лохину. Але оглянули, звісно, не тільки її.



Рішення про майбутню культуру визріло дорогою додому. «Вирощуватимемо жимолость!» — ​несподівано почули від Володимира Глушка його супутники.



Ця рослина просто фантастична. Походить вона з Камчатського півострова. У давнину тамтешні шамани використовували жимолость для лікування багатьох хвороб. Притому не лише плоди, але й листя, кору та коріння. Воно й не дивно, адже ці ягоди — ​справжня комора вітамінів та мікроелементів. Їхню корисність для організму годі переоцінити. Там міститься навіть рідкісний селен, який називають мікроелементом молодості. Жимолость упевнено дасть фору іншим ягодам.



Але це ще не всі переваги «життя та молодості» (вважають, що назва рослини утворилася саме від цих слів). Культура вельми невибаглива. Росте на будь-яких типах ґрунтів. Не потребує крапельного зрошення. Плодоносить до 40 років (може, й довше, але це ще не вивчено до кінця). Та ще й шкідників та хвороб на неї в Україні немає. Тому жимолость не потребує обробки хімікатами й одразу стає в ряд органічної продукції.



На довершення ягода вигідна ще й з економічного боку. Наразі це нішева культура, яку споживачі тільки вивчають. І не лише в Україні, а й у світі. ЄС щойно в грудні минулого року прийняв норми щодо продажу жимолості. Нині попит значно перевищує пропозицію. Кілограм жимолості продають навіть по 300 гривень. З одного куща збирають по 3–5 кілограмів плодів, а з канадських сортів — ​по 8–10. Тому це одна з найперспективніших культур.



"Треба братися за нове, тоді можна сподіватися на успіх", — ​каже Володимир Іванович.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. заклав найбільшу в області і другу в Україні плантацію жимолості, яку в народі називають ягодою «життя та молодості».Досі Володимир Іванович не був причетний не те що до ягідництва, але й до сільського господарства загалом. Проте вирішив узятися за цю справу, - пише газета Волинь-нова Насамперед чоловік навідався у спеціалізоване господарство на Вінниччині. Там хотів вивчити перспективні ягідні культури. Йшлося про лохину. Але оглянули, звісно, не тільки її.Рішення про майбутню культуру визріло дорогою додому. «Вирощуватимемо жимолость!» — ​несподівано почули від Володимира Глушка його супутники.Ця рослина просто фантастична. Походить вона з Камчатського півострова. У давнину тамтешні шамани використовували жимолость для лікування багатьох хвороб. Притому не лише плоди, але й листя, кору та коріння. Воно й не дивно, адже ці ягоди — ​справжня комора вітамінів та мікроелементів. Їхню корисність для організму годі переоцінити. Там міститься навіть рідкісний селен, який називають мікроелементом молодості. Жимолость упевнено дасть фору іншим ягодам.Але це ще не всі переваги «життя та молодості» (вважають, що назва рослини утворилася саме від цих слів). Культура вельми невибаглива. Росте на будь-яких типах ґрунтів. Не потребує крапельного зрошення. Плодоносить до 40 років (може, й довше, але це ще не вивчено до кінця). Та ще й шкідників та хвороб на неї в Україні немає. Тому жимолость не потребує обробки хімікатами й одразу стає в ряд органічної продукції.На довершення ягода вигідна ще й з економічного боку. Наразі це нішева культура, яку споживачі тільки вивчають. І не лише в Україні, а й у світі. ЄС щойно в грудні минулого року прийняв норми щодо продажу жимолості. Нині попит значно перевищує пропозицію. Кілограм жимолості продають навіть по 300 гривень. З одного куща збирають по 3–5 кілограмів плодів, а з канадських сортів — ​по 8–10. Тому це одна з найперспективніших культур."Треба братися за нове, тоді можна сподіватися на успіх", — ​каже Володимир Іванович. Ягідник фермерське господарство «Лада» заклало в селі Омельне Ківерцівського району на площі 15 гектарів . Наразі це найбільша плантація в області і друга в Україні. Проте, цілком імовірно, вона стане першою, адже готують площу під другу чергу ягідника площею 18 гектарів.

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