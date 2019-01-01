Частина Луцька залишилася без світла через аварію. ОНОВЛЕНО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили в обленерго.



Так, аварійне пошкодження на лінії спричинило велику кількість вимкнень електроенергії у Луцьку. Зокрема, без світла залишилися вулиця Рівненська і прилеглі до неї. На місце аварії направили кілька бригад, причини з'ясовують.



Сидять без світла й мешканці села Підгайці, низки населених



Фахівці обіцяють відновити електропостачання сьогодні, 8 серпня, орієнтовно до 17:00.

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