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Частина Луцька залишилася без світла через аварію. ОНОВЛЕНО

Частина Луцька залишилася без світла через аварію. ОНОВЛЕНО
Деякі райони Луцька залишилися без електроенергії через аварію.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили в обленерго.

Так, аварійне пошкодження на лінії спричинило велику кількість вимкнень електроенергії у Луцьку. Зокрема, без світла залишилися вулиця Рівненська і прилеглі до неї. На місце аварії направили кілька бригад, причини з'ясовують.

Сидять без світла й мешканці села Підгайці, низки населених пунктів у Ковельському районі.

Фахівці обіцяють відновити електропостачання сьогодні, 8 серпня, орієнтовно до 17:00.

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Теги: світло, вимкнення, аварія
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