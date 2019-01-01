Частина Луцька залишилася без світла через аварію. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 12:20
Деякі райони Луцька залишилися без електроенергії через аварію.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили в обленерго.
Так, аварійне пошкодження на лінії спричинило велику кількість вимкнень електроенергії у Луцьку. Зокрема, без світла залишилися вулиця Рівненська і прилеглі до неї. На місце аварії направили кілька бригад, причини з'ясовують.
Сидять без світла й мешканці села Підгайці, низки населених пунктів у Ковельському районі.
Фахівці обіцяють відновити електропостачання сьогодні, 8 серпня, орієнтовно до 17:00.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили в обленерго.
Так, аварійне пошкодження на лінії спричинило велику кількість вимкнень електроенергії у Луцьку. Зокрема, без світла залишилися вулиця Рівненська і прилеглі до неї. На місце аварії направили кілька бригад, причини з'ясовують.
Сидять без світла й мешканці села Підгайці, низки населених пунктів у Ковельському районі.
Фахівці обіцяють відновити електропостачання сьогодні, 8 серпня, орієнтовно до 17:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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