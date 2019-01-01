Завтра Україну накриють спека та дощі
Сьогодні, 12:40
Погода в Україні 9 серпня у більшості областей буде спекотною, проте частину країни накриють дощі та грози.
Про це повідомляє на своїй сторінці у facebook синоптик Наталка Діденко.
На Заході та Півночі пройдуть короткочасні дощі з грозами, під час гроз можливі шквали та град.
"На решті території України опади малоймовірні, буде багато сонця.
Але тоненька смужка атмосферного фронту на Півдні України може спричинити локальні дощі та грози, особливо в Приазов`ї", - йдеться у повідомлені.
Спека в північних та західних областях послабне, завтра там очікують +25+29 градусів. На Півдні, Сході та у більшості центральних областей ще буде спекотно – +26+32 градуси.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє на своїй сторінці у facebook синоптик Наталка Діденко.
На Заході та Півночі пройдуть короткочасні дощі з грозами, під час гроз можливі шквали та град.
"На решті території України опади малоймовірні, буде багато сонця.
Але тоненька смужка атмосферного фронту на Півдні України може спричинити локальні дощі та грози, особливо в Приазов`ї", - йдеться у повідомлені.
Спека в північних та західних областях послабне, завтра там очікують +25+29 градусів. На Півдні, Сході та у більшості центральних областей ще буде спекотно – +26+32 градуси.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Завтра Україну накриють спека та дощі
Сьогодні, 12:40
Як на Волині фермер вирощує ягоду «життя та молодості»
Сьогодні, 12:23
Частина Луцька залишилася без світла через аварію. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 12:20