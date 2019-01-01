Завтра Україну накриють спека та дощі

Погода в Україні 9 серпня у більшості областей буде спекотною, проте частину країни накриють дощі та грози.Про це повідомляє на своїй сторінці у facebook синоптикНа Заході та Півночі пройдуть короткочасні дощі з грозами, під час гроз можливі шквали та град."На решті території України опади малоймовірні, буде багато сонця.Але тоненька смужка атмосферного фронту на Півдні України може спричинити локальні дощі та грози, особливо в Приазов`ї", - йдеться у повідомлені.Спека в північних та західних областях послабне, завтра там очікують +25+29 градусів. На Півдні, Сході та у більшості центральних областей ще буде спекотно – +26+32 градуси.