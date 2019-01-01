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Завтра Україну накриють спека та дощі

Завтра Україну накриють спека та дощі
Погода в Україні 9 серпня у більшості областей буде спекотною, проте частину країни накриють дощі та грози.

Про це повідомляє на своїй сторінці у facebook синоптик Наталка Діденко.

На Заході та Півночі пройдуть короткочасні дощі з грозами, під час гроз можливі шквали та град.

"На решті території України опади малоймовірні, буде багато сонця.
Але тоненька смужка атмосферного фронту на Півдні України може спричинити локальні дощі та грози, особливо в Приазов`ї", - йдеться у повідомлені.

Спека в північних та західних областях послабне, завтра там очікують +25+29 градусів. На Півдні, Сході та у більшості центральних областей ще буде спекотно – +26+32 градуси.




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Теги: спека, дощ, прогноз, погода
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