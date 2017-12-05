У місті на Волині учасники АТО отримали земельні ділянки. ФОТО

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Учора, 7 серпня, у Ковелі провели жеребкування з розподілу земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд в районі вулиці Зерова (ІІ черга).
У ньому взяли участь 20 учасників бойових дій та інших громадян, що мають пільги на першочергове виділення землі для житлого будівництва, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Так, до присутніх звернувся депутат міської ради Анатолій Кислюк, який повідомив, що для прозорості вирішення процедурних питань проводиться жеребкування. У місті вже напрацьована певна практика. На початку квітня у такий спосіб у районі вулиці Зерова обрали наділи 71 пільговик.
Учасники бойових дій та рідні загиблих, померлих героїв витягнули номерки, які були зафіксовані в списку присутніх громадян, де вони розписались, чим підтвердили легітимність процедури.
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У ньому взяли участь 20 учасників бойових дій та інших громадян, що мають пільги на першочергове виділення землі для житлого будівництва, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Так, до присутніх звернувся депутат міської ради Анатолій Кислюк, який повідомив, що для прозорості вирішення процедурних питань проводиться жеребкування. У місті вже напрацьована певна практика. На початку квітня у такий спосіб у районі вулиці Зерова обрали наділи 71 пільговик.
Учасники бойових дій та рідні загиблих, померлих героїв витягнули номерки, які були зафіксовані в списку присутніх громадян, де вони розписались, чим підтвердили легітимність процедури.
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