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У місті на Волині учасники АТО отримали земельні ділянки. ФОТО

У місті на Волині учасники АТО отримали земельні ділянки. ФОТО
Учора, 7 серпня, у Ковелі провели жеребкування з розподілу земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд в районі вулиці Зерова (ІІ черга).

У ньому взяли участь 20 учасників бойових дій та інших громадян, що мають пільги на першочергове виділення землі для житлого будівництва, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Так, до присутніх звернувся депутат міської ради Анатолій Кислюк, який повідомив, що для прозорості вирішення процедурних питань проводиться жеребкування. У місті вже напрацьована певна практика. На початку квітня у такий спосіб у районі вулиці Зерова обрали наділи 71 пільговик.

Учасники бойових дій та рідні загиблих, померлих героїв витягнули номерки, які були зафіксовані в списку присутніх громадян, де вони розписались, чим підтвердили легітимність процедури.
У місті на Волині учасники АТО отримали земельні ділянки. ФОТО
У місті на Волині учасники АТО отримали земельні ділянки. ФОТО
У місті на Волині учасники АТО отримали земельні ділянки. ФОТО

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Теги: учасники АТО, земельна ділянка, Ковель
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