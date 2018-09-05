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У центрі Луцька зіткнулись два автівки

У центрі Луцька зіткнулись два автівки
У Луцьку на проспекті Волі сталась аварія.

Про це 12 каналу повідомили очевидці.

ДТП трапилася близько 13:30 навпроти магазину «Перлина».

За попередніми даними, Toyota в’їхала в Renault. Обидва автомобілі отримали механічні пошкодження. За інформацією очевидців, ніхто не постраждав.

У центрі Луцька зіткнулись два автівки

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Теги: Луцьк, аварія, Волі
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