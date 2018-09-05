У центрі Луцька зіткнулись два автівки





Про це



ДТП трапилася близько 13:30 навпроти магазину «Перлина».



За попередніми даними, Toyota в’їхала в Renault. Обидва автомобілі отримали механічні пошкодження. За інформацією очевидців, ніхто не постраждав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Волі сталась аварія.Про це 12 каналу повідомили очевидці.ДТП трапилася близько 13:30 навпроти магазину «Перлина».За попередніми даними, Toyota в’їхала в Renault. Обидва автомобілі отримали механічні пошкодження. За інформацією очевидців, ніхто не постраждав.

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