Водію, який на переході у Луцьку збив на смерть молоду жінку, дали 4 роки тюрми





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть



Як встановили під час розслідування, 9 серпня минулого року обвинувачений, керуючи автомобілем BMW 5231, рухався вулицею Ковельською зі сторони вулиці Набережної. Поблизу будинку № 68a водій проявив неуважність і, маючи об`єктивну можливість виявити жінку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході, все ж допустив наїзд на неї.



У результаті дорожньо-транспортної пригоди потерпіла отримала численні тілесні ушкодження, які й спричинили смерть.



Обвинувачений, скоївши ДТП, не зупинився, аби надати жінці допомогу, а втік з місця пригоди.



У суді горе-водій свою вину визнав повністю. Та розповів, що перед ним рухалось 3-4 автомобілі, тому він перелаштувався на праву смугу і в цей момент його засліпило сонце, тож дорожніх знаків він не бачив, лише відчув, як щось вдарив. Проте, зі слів обвинуваченого, він злякався, тож поїхав з місця події. Приблизно за 20-30 хв. повернувся, але там вже нікого не було. Тому він повернувся додому.



Обвинувачений зазначив, що в поліцію звернувся самостійно через 7-9 днів, посвідчення водія у нього з 1991 року, жодного порушення ПДР України за цей період не було.



Також наголосив, що відшкодував завдані потерпілим збитки в сумі 6 тисяч доларів США, просив вибачення та вживає заходів щодо подальшого відшкодування шкоди. У вчиненому щиро розкаявся та просив суворо його не карати.



Потерпіла ж розповіла, що загибла була її рідною сестрою. Про ДТП їй повідомила подруга сестри, розповівши, що її забрали у лікарню. Спочатку вона перебувала в комі, її стан ніби покращувався, але згодом їй повідомили про смерть сестри. Жінка наполягала на позбавленні волі для обвинуваченого та позбавлення права керувати транспортними засобами.



Суд визнав водія BMW винним та призначив покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами два роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водія BMW, який на переході в Луцьку збив 29-річну жінку та залишив її помирати, засудили на чотири роки позбавлення волі.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини Як встановили під час розслідування, 9 серпня минулого року обвинувачений, керуючи автомобілем BMW 5231, рухався вулицею Ковельською зі сторони вулиці Набережної. Поблизу будинку № 68a водій проявив неуважність і, маючи об`єктивну можливість виявити жінку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході, все ж допустив наїзд на неї.У результаті дорожньо-транспортної пригоди потерпіла отримала численні тілесні ушкодження, які й спричинили смерть.Обвинувачений, скоївши ДТП, не зупинився, аби надати жінці допомогу, а втік з місця пригоди.У суді горе-водій свою вину визнав повністю. Та розповів, що перед ним рухалось 3-4 автомобілі, тому він перелаштувався на праву смугу і в цей момент його засліпило сонце, тож дорожніх знаків він не бачив, лише відчув, як щось вдарив. Проте, зі слів обвинуваченого, він злякався, тож поїхав з місця події. Приблизно за 20-30 хв. повернувся, але там вже нікого не було. Тому він повернувся додому.Обвинувачений зазначив, що в поліцію звернувся самостійно через 7-9 днів, посвідчення водія у нього з 1991 року, жодного порушення ПДР України за цей період не було.Також наголосив, що відшкодував завдані потерпілим збитки в сумі 6 тисяч доларів США, просив вибачення та вживає заходів щодо подальшого відшкодування шкоди. У вчиненому щиро розкаявся та просив суворо його не карати.Потерпіла ж розповіла, що загибла була її рідною сестрою. Про ДТП їй повідомила подруга сестри, розповівши, що її забрали у лікарню. Спочатку вона перебувала в комі, її стан ніби покращувався, але згодом їй повідомили про смерть сестри. Жінка наполягала на позбавленні волі для обвинуваченого та позбавлення права керувати транспортними засобами.Суд визнав водія BMW винним та призначив покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами два роки.

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