У Житомирі батьки покинули на вулиці 2-річну дитину





Про це



Так, 7 серпня увечері хлопчика у візочку патрульні помітили на вулиці Перемоги, близько 21:20. Дитина спала, а поряд нікого з дорослих не було. Окрім того, на обличчі та голові малого були видимі забої і гематоми.



Патрульні викликали «швидку» для хлопчика і, опитуючи місцевих жителів, з’ясували, що він нібито проживає неподалік разом з матір’ю. Однак у будину світло не горіло і на стук поліцейських двері ніхто не відкрив.



Нині хлопчик перебуває у Житомирській обласній дитячій лікарні. Усі обставини події, а також батьків малого встановлюють інспектори з ювенальної превенції Житомирського відділу поліції.



Так, за вказаною адресою правоохоронці 8 серпня виявили ще двох дітей, 12-річну дівчинку та 8-річного хлопчика, які перебували у будинку під наглядом літньої бабусі. За словами жінки, їх батьки поїхали кілька днів тому і коли повернуться вона не знає.



Відтак поліцейські разом з соціальними службами вилучили дітей до з’ясування усіх обставин, у тому числі осіб батьків, та вирішення питання щодо подальшого їх перебування у родині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Житомирі розшукують батьків маленького хлопчика, якого покинули на вулиці.Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.Так, 7 серпня увечері хлопчика у візочку патрульні помітили на вулиці Перемоги, близько 21:20. Дитина спала, а поряд нікого з дорослих не було. Окрім того, на обличчі та голові малого були видимі забої і гематоми.Патрульні викликали «швидку» для хлопчика і, опитуючи місцевих жителів, з’ясували, що він нібито проживає неподалік разом з матір’ю. Однак у будину світло не горіло і на стук поліцейських двері ніхто не відкрив.Нині хлопчик перебуває у Житомирській обласній дитячій лікарні. Усі обставини події, а також батьків малого встановлюють інспектори з ювенальної превенції Житомирського відділу поліції.Так, за вказаною адресою правоохоронці 8 серпня виявили ще двох дітей, 12-річну дівчинку та 8-річного хлопчика, які перебували у будинку під наглядом літньої бабусі. За словами жінки, їх батьки поїхали кілька днів тому і коли повернуться вона не знає.Відтак поліцейські разом з соціальними службами вилучили дітей до з’ясування усіх обставин, у тому числі осіб батьків, та вирішення питання щодо подальшого їх перебування у родині.

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