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На Волині пасічники отримали гроші на розвиток бджільництва

На Волині пасічники отримали гроші на розвиток бджільництва
У Ковелі 12-ом пасічникам виділили більше 15 тисяч гривень на підтримку бджільництва.

Про це говорили на засіданні комісії з надання та використання коштів з обласного та районного бюджетів на виконання заходів Комплексної програми розвитку АПК на 2016-2020 роки, яке відбулося під керівництвом заступника голови райдержадміністрації Аркадія Степанюка і за участі голови районної ради Андрія Броїла, - пише проКовель

Так, у почерговому порядку представники комісій розглянули пакети документів мешканців району, котрі вирішили скористатися фінансовою підтримкою за тими чи іншими аграрними напрямками.

Заступник начальника управління - начальник відділу агропромислового розвитку управління регіонального розвитку райдержадміністрації Тетяна Шавлай проінформувала, що з метою розвитку в районі галузі бджільництва та фінансової підтримки бджолярів щорічно з районного бюджету виділяються кошти, що регламентується Порядком надання та використання коштів районного бюджету на виплату дотації пасічникам за одну бджолосім’ю. Тому, наразі з метою отримання дотації звернулося 12 громадян - власників бджолосімей, які надали необхідні документи.

Відтак, прийняли рішення про виділення пасічникам коштів, загальною сумою 15 300 гривень.

Зазначають, усі громадяни, чиї документи були розглянуті, включені до відповідних реєстрів фізичних осіб і мають право на отримання дотації.

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Теги: Ковель, бджільництво, кошти на розвиток
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