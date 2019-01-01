У Луцьку зловили автомобільного злодія: шукають власників вилучених речей
Сьогодні, 15:54
У Луцьку затримали злодія, котрий скоював крадіжки із автомобілів.
Оперативники Луцького відділу поліції викрили 38-річного жителя міста у вчиненні крадіжок з транспортних засобів - пише ГУНП у Волинській області.
Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі, за процесуального керівництва місцевої прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Вирішують питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
До слова, лучанин неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.
Санкція статті, зокрема, передбачає до п’яти років позбавлення волі.
У правопорушника поліція вилучила речі, які, ймовірно, були здобуті злочинним шляхом.
Фото вилучених речей можна переглянути тут.
Громадян, які впізнали на фото свої речі, поліція просить звертатися за телефонами: +380976525559 чи «102» або за адресою: м. Луцьк, вул. Грибоєдова, 2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Оперативники Луцького відділу поліції викрили 38-річного жителя міста у вчиненні крадіжок з транспортних засобів - пише ГУНП у Волинській області.
Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі, за процесуального керівництва місцевої прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Вирішують питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
До слова, лучанин неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.
Санкція статті, зокрема, передбачає до п’яти років позбавлення волі.
У правопорушника поліція вилучила речі, які, ймовірно, були здобуті злочинним шляхом.
Фото вилучених речей можна переглянути тут.
Громадян, які впізнали на фото свої речі, поліція просить звертатися за телефонами: +380976525559 чи «102» або за адресою: м. Луцьк, вул. Грибоєдова, 2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку зловили автомобільного злодія: шукають власників вилучених речей
Сьогодні, 15:54
На Волині пасічники отримали гроші на розвиток бджільництва
Сьогодні, 15:48
Лучани просять встановити світлофор на аварійному перехресті
Сьогодні, 15:30