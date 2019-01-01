У Луцьку зловили автомобільного злодія: шукають власників вилучених речей





Оперативники Луцького відділу поліції викрили 38-річного жителя міста у вчиненні крадіжок з транспортних засобів - пише ГУНП у Волинській області.



Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі, за процесуального керівництва місцевої прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.



Вирішують питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



До слова, лучанин неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.



Санкція статті, зокрема, передбачає до п’яти років позбавлення волі.



У правопорушника поліція вилучила речі, які, ймовірно, були здобуті злочинним шляхом.



Фото вилучених речей можна переглянути



Громадян, які впізнали на фото свої речі, поліція просить звертатися за телефонами: +380976525559 чи «102» або за адресою: м. Луцьк, вул. Грибоєдова, 2.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку затримали злодія, котрий скоював крадіжки із автомобілів.Оперативники Луцького відділу поліції викрили 38-річного жителя міста у вчиненні крадіжок з транспортних засобів - пише ГУНП у Волинській області.Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі, за процесуального керівництва місцевої прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.Вирішують питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.До слова, лучанин неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.Санкція статті, зокрема, передбачає до п’яти років позбавлення волі.У правопорушника поліція вилучила речі, які, ймовірно, були здобуті злочинним шляхом.Фото вилучених речей можна переглянути тут Громадян, які впізнали на фото свої речі, поліція просить звертатися за телефонами: +380976525559 чи «102» або за адресою: м. Луцьк, вул. Грибоєдова, 2.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію