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У Луцьку зловили автомобільного злодія: шукають власників вилучених речей

У Луцьку зловили автомобільного злодія: шукають власників вилучених речей
У Луцьку затримали злодія, котрий скоював крадіжки із автомобілів.

Оперативники Луцького відділу поліції викрили 38-річного жителя міста у вчиненні крадіжок з транспортних засобів - пише ГУНП у Волинській області.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі, за процесуального керівництва місцевої прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Вирішують питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

До слова, лучанин неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Санкція статті, зокрема, передбачає до п’яти років позбавлення волі.

У правопорушника поліція вилучила речі, які, ймовірно, були здобуті злочинним шляхом.

Фото вилучених речей можна переглянути тут.

Громадян, які впізнали на фото свої речі, поліція просить звертатися за телефонами: +380976525559 чи «102» або за адресою: м. Луцьк, вул. Грибоєдова, 2.

У Луцьку зловили автомобільного злодія: шукають власників вилучених речей
У Луцьку зловили автомобільного злодія: шукають власників вилучених речей
У Луцьку зловили автомобільного злодія: шукають власників вилучених речей


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Теги: злодій, крадіжка
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