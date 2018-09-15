У волинському місті відбудеться велопробіг в честь Дня Незалежності
Сьогодні, 16:02
У Нововолинську відбудеться велопробіг у вишиванках.
Про це пише БУГ.
23 серпня на площі Вячеслава Чорновола (навроти міської ради) о 9:45 – збір учасників.
У рамках заходу проведуть розваги для дітей.
Початок велопробігу о 10:30. На переможців чекають подарунки.
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Про це пише БУГ.
23 серпня на площі Вячеслава Чорновола (навроти міської ради) о 9:45 – збір учасників.
У рамках заходу проведуть розваги для дітей.
Початок велопробігу о 10:30. На переможців чекають подарунки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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