У волинському місті відбудеться велопробіг в честь Дня Незалежності





Про це пише



23 серпня на площі Вячеслава Чорновола (навроти міської ради) о 9:45 – збір учасників.



У рамках заходу проведуть розваги для дітей.



Початок велопробігу о 10:30. На переможців чекають подарунки.





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