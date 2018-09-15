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У волинському місті відбудеться велопробіг в честь Дня Незалежності

У волинському місті відбудеться велопробіг в честь Дня Незалежності
У Нововолинську відбудеться велопробіг у вишиванках.

Про це пише БУГ.

23 серпня на площі Вячеслава Чорновола (навроти міської ради) о 9:45 – збір учасників.

У рамках заходу проведуть розваги для дітей.

Початок велопробігу о 10:30. На переможців чекають подарунки.


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Теги: велопробіг, Волинь
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