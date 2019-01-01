Важливо бути потрібними: ветерани з Волині та Рівненщини стали учасниками унікального проекту з пошуку роботи

На Волині втілили унікальний проект «Ветерани: від діалогу до працевлаштування», що мав на меті створення сприятливих умов для працевлаштування ветеранів війни.Про це йшлося у четвер, 8 серпня, під час круглого столу.Тренер проекту та ветеранзауважив, що сьогодні відбувся третій та останній тренінг у рамках проекту для 62 ветеранів із Волині та Рівненщини, лише 6% із них – з вищою освітою:«Тренінг пройшов успішно, багато учасників проекту пройшли першу свою співбесіду і є такі, хто взяв контакти роботодавців. Було близько 20 роботодавців, які позитивно підійшли до цього проекту і все чудово вдалося. Величезне дякую Волинському обласному центру зайнятості за таку співпрацю».В.о. мера Луцькавідзначив, що коли суспільство проявляє повагу до ветеранів, це завжди сприймається позитивно.«Ми всі в боргу перед учасниками бойових дій. І кожен крок, спрямований на те, щоби вирішити ту чи іншу проблему – крок у правильному напрямку. Те, що до процесу пошуку роботи, підказки, рекомендації, як потрібно спілкуватися з роботодавцями, знайти вид діяльності, що більше до душі – усе це має позитивний характер», - сказав Пустовіт.Він подякував усім, хто причетний до проекту, зокрема, Волинському обласному центру зайнятості та Рівненському обласному центру зайнятості, громадським організаціям, що не стоять осторонь цієї проблеми.«На жаль, війна продовжується. На жаль, підтримки потребують все більше людей, які мають статус солдата, але фронт не вийшов з їхніх почуттів і внутрішнього світу», - констатував в.о. мера Луцька і додав, що мерія підтримуватиме подібні програми.Очільник Волинського обласного центру зайнятостіповідомив, що проект реалізовували впродовж трьох днів і його ініціаторами була ГО «Об’єднання дружин і матерів бійців-учасників АТО».«Дві основні запоруки успіху: сім’я, куди повертаються, і робота. Коли в людини є зайнятість, можливість працювати, тоді вона відчуває себе потрібною, може себе реалізовувати, заробляти кошти і не мати часу для різних дурниць», - зазначив посадовець.Роман Романюк наголосив, що база вакансій, яка є в центрах зайнятості, - найбільша в країні. Зокрема, лише на Волині – понад 4 тисячі вакансій, а це, зі слів посадовця, 4 тисячі можливостей:«Можна обирати, перебирати і знайти роботу, яка буде приносити і моральне, і матеріальне вдоволення».Він додав, що із 2015 року 181 демобілізований учасник АТО розпочав підприємницьку діяльність з допомогою центру зайнятості.За словами заступника директора Рівненського обласного центру зайнятості, на Волинь у рамках проекту «Ветерани: від діалогу до працевлаштування» з Рівненщини приїхали 20 бійців АТО, які добре оцінили таку ініціативу. Він розповів, що працевлаштування ветеранів, зокрема, на Рівненщині дається нелегко, адже передусім їм потрібна психологічна підтримка, вакансії не завжди влаштовують атовців, бо роботодавці не пропонують високу зарплату, це – трохи більше 6 тисяч. Тому подібні проекти – на часі.Ветеран війни та депутат Луцькрадивідзначив, що від служби до пошуку роботи у нього пройшло 4 роки, і за цей час багато чого змінилося, тому важливо втілювати схожі проекти одразу після повернення на мирні території, бо це – своєрідна адаптація в суспільство.«Ми, коли йдемо до старого роботодавця, в нього цінності не змінилися, а в нас – так. Треба, щоб роботодавці зрозуміли учасників бойових дій. Під час тренінгу у нас була рольова гра, коли хтось переймав роль роботодавця і ми приймали одне одного на роботу. Мені довелося влаштовуватися на роботу. Це було в ролі гри, але досить потрібне і необхідне. Я не шкодую жодної хвилині, жодного дня, які я провів на цьому проекті», - розповів Олександр Кравченко.Він додав, що у Луцьку є програма підтримки учасників бойових дій і попросив передбачити в ній проведення тренінгів.Ветерандодав, що учасникам бойових дій дуже важливо бути потрібними, тоді «вони можуть звернути гори», а діалог із роботодавцями продовжуватиметься й далі.Представниця «Приватбанку», який був одним із роботодавців, розповіла, що багато працівників фінустанови воювали та воюють на Сході, тому ніколи не було розмежування у цьому плані. Вона подякувала за втілення проекту і наголосила, що у банку навіть є вакансія, де перевагу надають учасникам війни. Також чекають учасників бойових дій і в патрульній поліції Волині. Утім, там зізнаються, що не всі ветерани мають сміливість підійти та поцікавитися умовами праці.