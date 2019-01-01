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На Рівненщині п'яний 15-річний хлопець автівкою на смерть збив велосипедиста

На Рівненщині п'яний 15-річний хлопець автівкою на смерть збив велосипедиста
У Сарнах 7 серпня близько 21:30 п'яний підліток автівкою збив велосипедиста.

Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні, - пише ГУНП у Рівненській області.

Не маючи права керування транспортним засобом, 15-річний сарненчанин на автомобілі Skoda Oktavia збив на проїзній частині велосипедиста, 34-річного місцевого жителя.

Внаслідок ДТП потерпілий отримав тілесні ушкодження у вигляді політравми, відкритої черепно-мозкової травми, забою мозку, відкритого перелому коліна. Чоловіка доставили до місцевої лікарні. Попри вжиті реанімаційні заходи близько сьомої ранку сьогодні, восьмого серпня, 34-річний сарненчанин помер.

Відповідно до освідування неповнолітній перебував у стані алкогольного сп’яніння: алкотестер показав 0,8 проміле.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють усі обставини події за участю неповнолітнього.

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Теги: аварія, авто, Сарни, підліток
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