На Рівненщині п'яний 15-річний хлопець автівкою на смерть збив велосипедиста





Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні, - пише ГУНП у Рівненській області.



Не маючи права керування транспортним засобом, 15-річний сарненчанин на автомобілі Skoda Oktavia збив на проїзній частині велосипедиста, 34-річного місцевого жителя.



Внаслідок ДТП потерпілий отримав тілесні ушкодження у вигляді політравми, відкритої черепно-мозкової травми, забою мозку, відкритого перелому коліна. Чоловіка доставили до місцевої лікарні. Попри вжиті реанімаційні заходи близько сьомої ранку сьогодні, восьмого серпня, 34-річний сарненчанин помер.



Відповідно до освідування неповнолітній перебував у стані алкогольного сп’яніння: алкотестер показав 0,8 проміле.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.



Поліцейські встановлюють усі обставини події за участю неповнолітнього.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Сарнах 7 серпня близько 21:30 п'яний підліток автівкою збив велосипедиста.Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні, - пише ГУНП у Рівненській області.Не маючи права керування транспортним засобом, 15-річний сарненчанин на автомобілі Skoda Oktavia збив на проїзній частині велосипедиста, 34-річного місцевого жителя.Внаслідок ДТП потерпілий отримав тілесні ушкодження у вигляді політравми, відкритої черепно-мозкової травми, забою мозку, відкритого перелому коліна. Чоловіка доставили до місцевої лікарні. Попри вжиті реанімаційні заходи близько сьомої ранку сьогодні, восьмого серпня, 34-річний сарненчанин помер.Відповідно до освідування неповнолітній перебував у стані алкогольного сп’яніння: алкотестер показав 0,8 проміле.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.Поліцейські встановлюють усі обставини події за участю неповнолітнього.

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