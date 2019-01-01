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Волинянин, якого розшукували, помер у лікарні

Волинянин, якого розшукували, помер у лікарні
Мешканець Ковеля Федік Іван Іванович, якого розшукували рідні, помер у лікарні.

Про це інформує Ковельpost, посилаючись на сторінку доньки Альони Федік у Facebook.

Вона повідомила, що чоловіка знайшли і він перебуває у лікарні у важкому стані.

Згодом з'явилась інформація про те, що врятувати життя йому не вдалося.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині покійного.

Волинянин, якого розшукували, помер у лікарні
Волинянин, якого розшукували, помер у лікарні

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Теги: смерть, Ковель, співчуття
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