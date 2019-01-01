Волинянин, якого розшукували, помер у лікарні
Сьогодні, 16:28
Мешканець Ковеля Федік Іван Іванович, якого розшукували рідні, помер у лікарні.
Про це інформує Ковельpost, посилаючись на сторінку доньки Альони Федік у Facebook.
Вона повідомила, що чоловіка знайшли і він перебуває у лікарні у важкому стані.
Згодом з'явилась інформація про те, що врятувати життя йому не вдалося.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині покійного.
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Про це інформує Ковельpost, посилаючись на сторінку доньки Альони Федік у Facebook.
Вона повідомила, що чоловіка знайшли і він перебуває у лікарні у важкому стані.
Згодом з'явилась інформація про те, що врятувати життя йому не вдалося.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині покійного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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