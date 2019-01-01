Волинянин, якого розшукували, помер у лікарні

Федік Іван Іванович, якого



Про це інформує Альони Федік у Facebook.



Вона повідомила, що чоловіка знайшли і він перебуває у лікарні у важкому стані.



Згодом з'явилась інформація про те, що врятувати життя йому не вдалося.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині покійного.





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