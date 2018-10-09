Яким має бути рюкзак для першокласника: поради волинянам





Про це повідомили на сайті



«Ваша дитина збирається до першого класу? Ваш малюк стає школярем! Це значна подія! До неї слід готуватись довго і ретельно! Обрати школу, вчительку, підготовчу групу, вирішити масу питань. Одне з яких: обрати рюкзак для першокласника?



Це одне з найважливіших питань при підготовці малюка до школи. Рюкзак для першокласника повинен мати ортопедичну спинку. Це перше правило, як обрати рюкзак для першокласника. Придивіться до тканини, чи не стирчить поролон?



Обов’язково просіть у продавців шкільних товарів санітарно-гігієнічні висновки, які підтверджують їх якість та безпеку. Перевіряйте все, щоб спина Вашої дитини була у безпеці!



Ортопедична спинка в рюкзаку — суттєвий вклад у здоров’я Вашої дитини. Правильно обраний рюкзак — це основа здорової осанки, а вона, в свою чергу, впливає на правильний і здоровий розвиток внутрішніх органів маленького школяра.



Вага рюкзака для першокласника не повинна перевищувати 1 кг згідно ДСТУ..



Вага наповненого рюкзака не повинна перевищувати 10% від ваги дитини! Перевищення норми може нашкодити не тільки спині школяра, а й здоров’ю у цілому, починаючи з легкого головокружіння, і закінчуючи більш серйозними проблемами.



Як же визначити розмір ранцю для школяра? Для цього багато виробників розробили розмірну сітку і роздруковують її на етикетках рюкзаків. Наприклад: зріст дитини до 100 см -відповідає розмір XXS, зріст 100 — 115 см — розмір XS ,115 — 130 см — розмір S, 130 — 145 см — розмір M, 145 — 175 см — розмір L, якщо зріст 175 см і вище, то треба обирати рюкзак розміру XL.;



Що стосується об’єму шкільного ранцю, це менш популярна характеристика, але не менш важлива. Так як впливає на місткість. Для першокласника буде цілком достатньо купити рюкзак літражем 11 — 16 л.



Форма лямок шкільного рюкзака так само важлива як і ортопедична спинка. Вона повинна бути S-образною. Це дає можливість рюкзаку щільно прилягати до спини і правильно розподіляти навантаження на хребет і спину в цілому. S-образні лямки дозволяють не передавлювати кров’яну систему під пахвами в одній точці, як це може трапитись з рюкзаками застарілих моделей.



Яка оптимальна ширина лямок шкільного ранця? Для учнів молодших класів ідеальним розміром є ширина від 4 до 5,5 см. Відстань між ними має бути не менше 4 см. Вони не повинні натирати шию дитині.



Лямки мають акуратно і щільно прилягати до спини.Лямки не повинні бути пришитими до поролонової частини спинки ранцю. Це ознака неякісного продукту! Адже на лямки приходиться головне навантаження ваги рюкзака, і така конструкція скоріш за все не витримає всіх шкільних випробувань.



Світловідбиваючі елементи на шкільних рюкзаках мають бути, в незалежності від того, чи це першокласники чи учні старших класів! Для першокласників і учнів 2-4 класів світло відбиваючі елементи мають бути розташовані з усіх сторін ранця, в тому числі і на лямках.



Згідно статистики застосування світловідбиваючих елементів, у тому числі і на шкільних ранцях, більш ніж в 6,5 разів знижує ризик наїзду транспортного засобу на пішохода», – йдеться у дописі.

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