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Афера з орендою квартири: лучанку «розвели» на гроші шахраї

Афера з орендою квартири: лучанку «розвели» на гроші шахраї
У Луцьку шахраї ошукали 20-річну дівчину.

Так, до поліції звернулася 20-річна лучанка та повідомила, що під приводом винаймання житла в обласному центрі через інтернет-сайт, шахраї заволоділи грошима у сумі 1800 гривень, - пише ГУНП у Волинській області.

Гроші дівчина перерахувала через мобільний додаток.

За цим фактом шахрайства триває досудове розслідування. Поліцейські проводять заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння злочинів.

Поліція вкотре закликає громадян бути пильними та не переводити і не віддавати кошти незнайомим особам, а у разі підозри на спробу скоєння шахрайства, одразу звертатися до поліції.




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Теги: оренда, шахраї
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