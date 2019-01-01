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Якою буде погода на Волині у п’ятницю, 9 серпня

Якою буде погода на Волині у п’ятницю, 9 серпня
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Маневичах, Ковелі очікується дощова погода за даними Sinoptik.ua. У Світязі – без опадів. Температура повітря вночі до +13…+15 градусів, удень підніметься до +24…+25.

Вітер західний, північно-західний, південно-західний і північний, 1-6 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями - дощ.

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Теги: прогноз, погода, Волинь
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