Якою буде погода на Волині у п’ятницю, 9 серпня





У Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Маневичах, Ковелі очікується дощова погода за даними Sinoptik.ua. У Світязі – без опадів. Температура повітря вночі до +13…+15 градусів, удень підніметься до +24…+25.



Вітер західний, північно-західний, південно-західний і північний, 1-6 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями - дощ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.У Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Маневичах, Ковелі очікується дощова погода за даними Sinoptik.ua. У Світязі – без опадів. Температура повітря вночі до +13…+15 градусів, удень підніметься до +24…+25.Вітер західний, північно-західний, південно-західний і північний, 1-6 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями - дощ.

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