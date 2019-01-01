У луцькій лікарні буде надсучасна киснева станція. ФОТО





Постачання другої фази закупівлі медичного обладнання та розхідних метеріалів для медичної закладів вторинного і третинного рівня розпочали, - повідомляє на сторінці у Facebook



Сьогодні, 8 серпня, у Волинську обласну клінічну лікарню привезли розетки медичного газу (кисень/вакуум) Forano (виробник GREGGERSEN GASETECHNIK GMBH).



Зазначають, постачання на загальну суму 739 200 гривень здійснило товариство з обмеженою відповідальністю «Алві-Лайн».



Так, медзаклад отримав 94 розетки медичного газу (кисень) та 38 розеток медичного газу (вакуум). На товар постачальник надав сертифікат відповідності та гарантійний лист, що передбачає гарантійне, післягарантійне обслуговування та ремонт.



До кінця вересня ТОВ «Алві-Лайн» має здійснити й інші постачання. А це – генератор кисневий PSA (модель AS-J, виробник AIRSEP Corporation), центральна компресорна станція системи медичного газозабезпечення MEDIAR 2.200/500D (виробник ULTRA-CONTROLO – Projectos Industriais, Lda), система вакуумна медична ULTRAVAC 2.150/1000 (виробник ULTRA-CONTROLO – Projectos Industriais, Lda), одну настінну панель лікувальних газів на 3 ліжко-місця (модель N270, виробник TEDISEL Iberica, S.L.), три настінні панелі лікувальних газів на 1 ліжко-місце (модель N270, виробник TEDISEL Iberica, S.L.), дві підвісні поворотні консолі (модель COLUMN (анестезіологічна) (виробник TEDISEL Iberica, S.L.)), дві підвісні поворотні консолі (модель COLUMN (хірургічна) (виробник TEDISEL Iberica, S.L.)).



Загалом це обладнання – киснева станція, яка вартуватиме понад 7 мільйонів гривень.



Зауважують, упродовж кількох найближчих місяців ВОКЛ у рамках виконання договорів другої фази закупівель отримає обладнання та розхідники на майже 60 мільйонів гривень.





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