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У поліцію Волині шукають людей. ВАКАНСІЇ ТА ЗАРПЛАТИ

У поліцію Волині шукають людей. ВАКАНСІЇ ТА ЗАРПЛАТИ
Головне управління Національної поліції у Волинській області оголошує відбір кандидатів на вакантні посади до підрозділів поліції області.

Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.

Дільничний офіцер поліції – 3 вакансії (заробітна плата від 11300 грн.):

- Маневицький відділ поліції ГУНП у Волинській області – 1;

- Нововолинське відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;

- Луцький відділ поліції ГУНП у Волинській області – 1.

Поліцейський з логістики, обліку і зберігання речових доказів та озброєння Турійського відділення поліції Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області(заробітна плата від 9000 грн.) – 1.

Помічник чергового чергової частини сектору моніторингу Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (заробітна плата від 9000 грн.) – 1.

Поліцейський відділення №1 взводу № 1 роти конвойної служби ГУНП у Волинській області (заробітна плата від 9000 грн.)– 1.

Прийом оnline-анкети та документів проводиться у період з 8 серпня до 23 серпня 2019 року за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11 (з 9.00 до 17.00, щодня окрім вихідних та святкових днів).

Довідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських: (050) 490 45 08; (050) 490 45 09 та електронною адресою [email protected]

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Теги: вакансії, поліція, Волинь, зарплата, варте уваги
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