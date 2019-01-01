У поліцію Волині шукають людей. ВАКАНСІЇ ТА ЗАРПЛАТИ





Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.



Дільничний офіцер поліції – 3 вакансії (заробітна плата від 11300 грн.):



- Маневицький відділ поліції ГУНП у Волинській області – 1;



- Нововолинське відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;



- Луцький відділ поліції ГУНП у Волинській області – 1.



Поліцейський з логістики, обліку і зберігання речових доказів та озброєння Турійського відділення поліції Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області(заробітна плата від 9000 грн.) – 1.



Помічник чергового чергової частини сектору моніторингу Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (заробітна плата від 9000 грн.) – 1.



Поліцейський відділення №1 взводу № 1 роти конвойної служби ГУНП у Волинській області (заробітна плата від 9000 грн.)– 1.



Прийом оnline-анкети та документів проводиться у період з 8 серпня до 23 серпня 2019 року за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11 (з 9.00 до 17.00, щодня окрім вихідних та святкових днів).



Довідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських: (050) 490 45 08; (050) 490 45 09 та електронною адресою



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головне управління Національної поліції у Волинській області оголошує відбір кандидатів на вакантні посади до підрозділів поліції області.Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.– 3 вакансії (заробітна плата від.):- Маневицький відділ поліції ГУНП у Волинській області – 1;- Нововолинське відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;- Луцький відділ поліції ГУНП у Волинській області – 1.Турійського відділення поліції Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області(заробітна плата від) – 1.Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (заробітна плата від.) – 1.ГУНП у Волинській області (заробітна плата від)– 1.Прийом оnline-анкети та документів проводиться у період з 8 серпня до 23 серпня 2019 року за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11 (з 9.00 до 17.00, щодня окрім вихідних та святкових днів).Довідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських: (050) 490 45 08; (050) 490 45 09 та електронною адресою [email protected]

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